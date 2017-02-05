05.02.2017 10:15:22

Gıdı problemine son

Kilodaki değişimler, ilerleyen yaş ve yer çekiminin gıdı bölgesinin en büyük düşmanı olduğunu ifade eden uzmanlar, bunun ise lazer lipoliz işlemiyle ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

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Kilodaki değişimler, ilerleyen yaş ve yer çekiminin gıdı bölgesinin en büyük düşmanı olduğunu ifade eden uzmanlar, bunun ise lazer lipoliz işlemiyle ortadan kaldırılabileceğini söyledi.Gıdı yağlanması problemi yaşayan kişilerin, mevcut problemlerini kıyafetleriyle, saçlarıyla veya aksesuarlarıyla kapatma refleksine benzer davranışlar sergilediğini belirten uzmanlar, her yaş grubu ve cinsiyette çözüm arayışının aynı olduğunu söyledi. Uzmanlar, çeneden boynun alt kısmına kadar uzanan bölümü kapsayan gıdının ise, kilodaki değişimler, ilerleyen yaş ve yer çekimiyle büyük değişim gösterdiğini ekledi. Gıdı bölgesinin çeneye paralel olması ve karşıdan bakıldığında sarkma görülmemesini ise genç yüzün karakteristik bir özelliği olarak adlandıran Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, vücudun en ince kas yapısının kuşak gibi bu bölgeyi boydan boya kapladığını söyledi. Aydın, "Bu yapı aynı zamanda yüzün birtakım mimiklerin desteklenmesinde görevlidir. Kilodaki değişimler, ilerleyen yaş ve yer çekimi gıdı bölgesinin en büyük düşmanıdır. Diğer bir yandan anatomik olarak alt çenenin küçük ve geride olması da bu problemi meydana getirebiliyor. Vücut kitle endeksi normal ancak gıdı bölgesinde yağlanma olan kişilerde troid ve tükürük bezi hastalıkları olabileceği düşünülerek gerekli kontrollerin yapılmasında fayda vardır" dedi.Gıdı probleminin tedavisinde yaklaşımın cilt altı doku yağ fazlalığı ve cilt sarması olarak değerlendirildiğini belirten Op. Dr. Ufuk Aydın, eğer ki ileri derecede bir sarkma varsa tek çözümün gıdıyı alttan kuşatan ince kasın cerrahi operasyonla toparlanması olduğunu söyledi. Aydın, "Lazer teknolojilerinden önce etkin tedavisi olmadığı düşüncesi ile ihmal edilen gıdı bölgesi sorunu günümüzde lazer lipoliz ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Gıdısında cilt altı yağ dokusu fazlalığı olan ve cilt dokusunda sarkma oluşmamış kişilerde problem lokal anestezi ile yatış gerektirmeksizin lazer lipoliz tedavisiyle çözümlenebilmektedir. Lazer lipoliz işlemi bölgedeki yağı eriyik hale getirirken aynı zamanda kollajeni harekete geçirerek dokuyu sıkılaştırır. İşlem yarım saat içerisinde tamamlanır. Bir iki saatlik gözlem sonrasında hasta taburcu edilebilir" diye konuştu.