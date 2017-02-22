22.02.2017 10:04:51

Gıdaların Muhafaza Yöntemleri' konulu eğitim

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Eğitim ve Yayım Faaliyetleri kapsamında, Ahmet Yener İlköğretim Okulu Müdürlüğü işbirliği ile 'Gıdaların Muhafaza Yöntemleri' konulu eğitim çalışması gerçekleştirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Eğitim ve Yayım Faaliyetleri kapsamında, Ahmet Yener İlköğretim Okulu Müdürlüğü işbirliği ile "Gıdaların Muhafaza Yöntemleri" konulu eğitim çalışması gerçekleştirildi.Okul müdürlüğü tarafından öğrenci velilerine yönelik talep edilen eğitim toplantısında, mevsiminde bol bulunan sebze ve meyveleri muhafaza ederek az bulundukları veya bulunmadıkları zamanlarda daha sağlıklı tüketilmesi, aynı zamanda aile bütçesine de katkı sağlanması konularında bilgi verildi.Eğitimde, sebze ve meyveleri muhafaza ederken uyulması gereken hususlar anlatılarak, evde konserve, reçel, turşu yapımı ile gıdaların dondurularak muhafaza edilmesi konuları sunum eşliğinde anlatıldı. Hazır konserve ve benzeri gıdaları satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verildi.Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür V. Kemal Sulanç, Tekniker Birgül Kılıç ve Ahmet Yener Müdürü Göksel Bingöl'ün koordine edip yürüttüğü eğitim toplantısı, soru cevap yapılarak interaktif uygulama ile sona erdi.