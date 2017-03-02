03.03.2017 09:18:41

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı heyetinden ziraat odasına ziyaret

Aksaray'da 15 Temmuz şehitlerine ithafen bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı için Aksaray'a gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı heyeti, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'ı ziyaret etti.

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Aksaray'da 15 Temmuz şehitlerine ithafen bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı için Aksaray'a gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı heyeti, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'ı ziyaret etti.Aksaray'da 15 Temmuz şehitlerine ithafen bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı için Aksaray'a gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Münir Uğuz, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özgun, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Veli Gülyaz, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Uğur Erdem, Rehberlik ve Teftiş Başkan Yardımcısı Çağlayan Odabaş ve 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssünden uçakların kalkmasını engellemek için mahsulünü ateşe veren çiftçi Hicabi Bitik, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'ı makamında ziyaret etti. Aksaray'ın tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında bilgiler alan ziyaretçiler, Aksaray'ın tarım ve hayvancılık alanında ciddi mesafeler kat ettiğini söyledi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Aksaray'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, kent nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını söyledi. AK Parti iktidarı ile birlikte tarım ve hayvancılığın Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da ciddi anlamda geliştiğini ve kalitenin arttığını ifade eden Başkan Koçak, özellikle AK Parti Hükümeti ile birlikte tarım ve hayvancılığa destekler sağlandığını söyledi.