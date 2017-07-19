19.07.2017 18:15:12

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Yeni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı AK Parti Şanlıurfa milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba oldu. Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu yeni listeye göre Yeni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı AK Parti Şanlıurfa milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba oldu.

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

16 Aralık 1951'de Şanlıurfa Birecik'te doğan Fakıbaba, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Taksim İlk Yardım Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde ihtisas yapan Fakıbaba, Amerika'da Texas Eyaleti Arlington Hastanesinde gözlemci olarak bulundu.

Iğdır ve Birecik devlet hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hastanesinde Başhekimlik yaptı. İki dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.Çok iyi düzeyde İngilizce bilen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba, evli ve 3 çocuk babası.