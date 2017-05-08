09.05.2017 14:27:01

Gıda Güvenliği Derneği Medya Ödülleri sahiplerini buldu

Tüketicilerde gıda güvenliği bilincini artırmak ve gıda ürünleri konusunda yaşanan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Derneği Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Yaklaşık 11 bin haber arasından seçilen 19 haberin ödüle layık görüldüğü tören de İhlas Haber Ajansı iki haberiyle birden ödüle layık görüldü.

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Tüketicilerde gıda güvenliği bilincini artırmak ve gıda ürünleri konusunda yaşanan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Derneği Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Yaklaşık 11 bin haber arasından seçilen 19 haberin ödüle layık görüldüğü tören de İhlas Haber Ajansı iki haberiyle birden ödüle layık görüldü.Tüketicilerde gıda güvenliği bilincini artırmak ve gıda ürünleri konusunda bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla bu sene ilki gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Derneği Medya Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gastronometro'nun ev sahipliğindeki törene Gıda Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Samim Saner, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü Ziyneti Kocabıyık, dernek yetkilileri ve sağlık muhabirleri ile çok sayıda akademisyen katıldı. Tören, Gıda Güvenliği Derneği'nin tanıtıldığı ve ödül törenine giden sürecin anlatıldığı video gösterimiyle başladı. Kurum ya da kişilere ödül verilirken dikkat edilen kriterler açıklandı. Ardından haberleriyle ödüle ayık görülen gazetecilere ödüllerin takdimi başladı. Televizyon, yazılı basın, internet ve haber ajansı kategorisinde, 9 kişilik jüri heyeti tarafından dikkatle değerlendirilen ve gıdaların güvenilirliğine dikkat edilerek yapılmış 19 haber için ödül verildi. Törende İhlas Haber Ajansı Muhabirleri Gürcan Yılmaz "Etiketlerin Diline Dikkat", Muhammet Özer ise "Sofradaki Gizli Tehlike" haberleriyle ajans haberleri dalında ödüle layık görüldü. Özer ve Yılmaz'ın ödüllerini onların adına İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hasibe Karadağ aldı.Törende medya kuruluşlarının tüketici bilinçlendirme ve yanlış yönlendirme noktasındaki etkisine dikkat çekilerek yapılan haberlerde tüketiciye doğru bilgi verilmesine vurgu yapıldı.Ayrıca haberlerinde gıda ve sağlık noktasında bilinçli hareket eden gazetecilere teşekkür edildi."Bu yıl biz ilk defa Gıda Güvenliği ödüllerini verdik"Haberlerinde insanları yanıltmadan tüketici için gerekli bilgilere veren kurum ve kişiler için ödül töreninin geleneksel hale getirilmesini amaçladıklarını ifade eden Gıda Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Samim Saner, "Bu yıl biz ilk defa Gıda Güvenliği ödüllerini verdik. Bu gün şu çağda özellikle ülkemizde gıda güvenliği konusunda ülkemizi yanıltacak çok fazla sayıda haber dolaşıyor. Ciddi bir bilgi erozyonu var ve biz bu erozyon ortamında doğru bilgiyi kanıta dayalı bilgiyi, sorumlu gazetecilik öğeleriyle birleştiren medya kuruluşlarına, kişilere bu ödülü verme ihtiyacı hissettik. İletişiminde temel kaynağı doğru bilgi doğru bilginin de temel kaynağı basın. Basın kaynaklı doğru bilgilendirilen tüketicilerin doğru ürünleri talep ettiği ve doğru taleplerin karşılığında da doğru ürünlerin üretildiği bir sistemde hakikaten ülkesel bir gıda güvenliği sistemi kurulabilmiş oluyor" dedi."Bu bizim açımızdan çok önemli bir şey"Kanıtlara dayalı haber yaparak tüketicilere doğru bilgiyi sunan kurum ve kişilere ödüllerini vermekten ötürü çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Saner, "11 bin haberin belirli kriterlere göre taranmasından sonra en sonuna 380 haber kaldı. 380 haberi de jüri üyeleri değerlendirdi. Sonuçta 19 kurumda ve kişide ödülü almaya hak kazandı. Bu bizim açımızdan çok önemli bir şey" dedi.Gıda Güvenliği Derneği Medya Ödülleri'nde "Gıda güvenliğinde bilgi kirliliği" teması seçilirken haberler 9 jüri üyesi tarafından dört ana kategoride değerlendirildi. Televizyon, yazılı basın, internet ve haber ajansı kategorisinde, 9 kişilik jüri heyeti tarafından dikkatle değerlendirilen 11 bin haber arasından 19 haber ödüle layık görüldü.Gıda Güvenliği Derneği Medya Ödülleri KazananlarıYazılı haber kategorisinde;'Zehirli meyve ve sebze istemiyoruz' Güngör Uras (Milliyet)'Bazı plastiklerdeki tehlikelere dikkat' Ceyda Erenoğlu (Habertürk)'Bu ürünleri güvendiğiniz yerden alın' Kadir Kemaloğlu (Yeni Asır)'Zehir yiyoruz' Pervin Metin (Nokta)'Sağlığımız onlara emanet' Yasemin Asan (Yeni Şafak)Televizyon haberi kategorisinde;'Tavuk eti güvenli mi?' Kanal 24 - Sağlık Merkezi Meral Karadağ'Okullarda gıda güvenliği' NTV Zeynep Atılgan (kargo)'Hileli gıdaya kapatma cezası' Habertürk TV'Gıda teröristlerine hapis' Kanal 24 Umut Erol'Gıda teröristleri iş başında' TRT1 Bülent Çulcuoğluİnternet haberi kategorisinde'Konserve ve turşu hazırlarken sağlığınızı riske atmayın' Senim Hande Karakuş (posta.com.tr)'Gıda terörü sona erer mi? İrfan Donat (bloomberght.com)'Gıdalarımız ne kadar güvenilir' İrfan Donat (bloomberght.com)'Ambalajsız süt ve süt ürünlerine itimat etmeyin' Yusuf Kırbiç (mansetizmir.com)'Nişantaşı'nda bir bahçede yetişen meyve organik olamaz' Bahar Erdoğan (star.com.tr)Ajans haberleri kategorisinde;'Gıda ambalajları 'akıllanacak' Göksel Yıldırım (Anadolu Ajansı)'Uzmanlardan yoğurtta hijyen uyarısı' Merve Özlem Çakır (Anadolu Ajansı)'Etiketlerin diline dikkat' Gürcan Yılmaz (İhlas Haber Ajansı)'Sofradaki gizli tehlike' Muhammet Özer (İhlas Haber Ajansı)