06.05.2017 13:44:51
Gezmiş, Aslan ve İnan mezarları başında anıldı
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 45. yılında Ankara'daki mezarları başında anıldıDeniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 45. yılında Ankara'daki mezarları başında anıldı.
Anma etkinliğini düzenleyen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Karşıyaka Mezarlığı önünde toplandı.
Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri, sloganlar atarak Gezmiş'in mezarına yürüdü.
Grup, burada saygı duruşunda bulunarak Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.