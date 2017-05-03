04.05.2017 01:01:55

'Gezi eylemleri' benzeri olay çıkarmayı hedefledikleri iddia edilen 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde 'Gezi eylemleri' benzeri toplumsal olay çıkarmayı hedefledikleri ve bu doğrultuda sosyal medya üzerinden çağrılar yaptıkları ileri sürülen 6 kişiden 3 yakalanırken, 1'i kendi teslim oldu, 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde "Gezi eylemleri" benzeri toplumsal olay çıkarmayı hedefledikleri ve bu doğrultuda sosyal medya üzerinden çağrılar yaptıkları ileri sürülen 6 kişiden 3 yakalanırken, 1'i kendi teslim oldu, 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Sol Terör Örgütleri ve marjinal/sol grupların referandum sürecinin sonrasında sokaklarda provokatif tarzda eylemler yaparak, "Gezi eylemleri" benzeri toplumsal olay çıkarmayı hedefledikleri, bu doğrultuda Tekirdağ merkez ve ilçelerinde vatandaşların sokağa çıkmaları yönünde sosyal medya üzerinden çağrıların yapıldığı ve protesto eylemlerinin düzenlendiği bilgisinin alınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Tekirdağ genelinde sosyal paylaşım siteleri üzerinde halkı provoke edici ve toplanma/eylem çağrılarında bulunan hesaplar hakkında polis ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, bahse konu şahısların yakalanmasına yönelik Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda B.S., M.B.A. ve Ö.K. isimli şüpheliler yakalandı. E.D. U.E.G. ve S.G. isimli şüphelilerin yakalanması mümkün olmadı.Aramalarda örgütsel çok sayıda doküman ele geçirildiPolis ekipleri tarafından şahısların yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda, cep telefonu, sim kart, bilgisayar, CD/DVD, flash bellek, örgütsel kitap, dergi vb. doküman ele geçirildi. Olayla ilgili Firar olan S.G. isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına gelerek teslim olmuştur. Soruşturma işlemleri devam etmektedir.