03.05.2017 11:06:45

Gezen tavuklar zeytinlikte

Bursa'nın Mudanya ilçesinde organik yumurta üretimi yaygınlaşıyor.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde organik yumurta üretimi yaygınlaşıyor.Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, Mürsel Mahalle'de faaliyet gösteren "Hanımın Çiftliği"ni ziyaret etti. Gezen tavuk yumurtası üreten çiftlikte incelemeler yapan Aydoğan "Zeytin ve incirin yanında alternatif üretim yaygınlaşmalı. Organik yumurta yetiştiren İlhan ailesinin çiftliğini ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum" dedi.Çiftlik sahibesi Mesude İlhan, zeytinliği tel ile çevirerek bin adet tavukla yumurtacılığa başladıklarını söyleyerek, "Günde 800 adet taze yumurta elde ediyoruz. Çiftlik fikri hayvanlara olan sevgimden aklıma geldi. İlk başlarda pazar sıkıntısı ile karşılaştık. Fakat üniversite mezunu oğlum Burak'ın pazarlama meselesini ele almasıyla sıkıntıları aştık" dedi.