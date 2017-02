24.02.2017 10:41:41

Gevaş'ta 'İş Sağlığı ve Güvenliği' sözleşmesi imzaladı

Van'ın Gevaş Belediyesi ile As Van Net Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) arasında 'İş Sağlığı ve Güvenliği' kapsamında bir yıllık sözleşme imzalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Van'ın Gevaş Belediyesi ile As Van Net Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) arasında "İş Sağlığı ve Güvenliği" kapsamında bir yıllık sözleşme imzalandı.Belediye Başkanı Sinan Hakan'ı makamında ziyaret eden As Van Net OSGB Müdürü Rükiye Tokat, İş Güvenliği Uzmanı Nahit Çelik ve işletme sahibi Ferhat İliklerden, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Uzmanlar, belediye çalışmalarına yıl içinde çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, güvenlik ve sağlık işaretleri, sağlık konuları, ilkyardım ve kurtarma, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, iş kazalarının sebepleri, kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması gibi konularda eğitimler verileceğini belirttiler.Başkan Hakan ise, personelin iş güvenliği ve sağlığı kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, sözleşmenin her iki tarafa hayırlı olmasını diledi.