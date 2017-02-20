20.02.2017 09:32:55

Gestaş'tan öğrencilere tiyatro, velilere seminer

Gestaş, teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek adına öğrencileri tiyatroyla buluşturuyor. Çanakkale ve Çan'da 5 ayrı günde gerçekleşecek 5 tiyatro gösterisiyle, öğrenciler mizahi açıdan teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlenecek.

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Gestaş, teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek adına öğrencileri tiyatroyla buluşturuyor. Çanakkale ve Çan'da 5 ayrı günde gerçekleşecek 5 tiyatro gösterisiyle, öğrenciler mizahi açıdan teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlenecek.Teknoloji bağımlılığı, günümüzde ciddi bir sorun haline gelirken Gestaş, bu probleme dikkat çekmek adına öğrencileri tiyatroyla buluşturuyor. Çanakkale'de ve Çan'da 5 ayrı günde gerçekleşecek 5 tiyatro gösterisiyle, öğrenciler mizahi açıdan teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlenecek. 5 ayrı seminerle de öğretmenler ve veliler, teknoloji bağımlılığı ve kurtulma yolları hakkında alacağı bilgilerle çocukları daha iyi yönlendirebilecek. Ücretsiz olarak gerçekleşecek tiyatro ve seminerler sayesinde hem öğrenciler, hem de veliler teknolojinin etkin kullanımı hakkında daha bilinçli hale gelecek.24 Şubat Cuma günü başlıyorÇanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı oyuncuları tarafından sahnelenecek tiyatro gösterilerinin ilki, 24 Şubat Cuma günü saat 15.00'da Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleşecek. Öğrenciler, 'Sanal Gerçekler' adlı tiyatro oyununda eğlenerek öğrenecek, aynı saatte de veliler ve öğretmenlere yönelik seminer gerçekleşecek. Gestaş'ın sosyal sorumluluk projesinde yer alan ücretsiz tiyatro ve seminer etkinlikleri, 25 Şubat Cumartesi günü saat 12.00'da ÇOMÜ Troia Kültür Merkezi ve 26 Şubat Pazar günü saat 12.00'da Çan'da Belediye Düğün Salonu'nda devam edecek.5, 6 ve 7. Sınıflara yönelik4 Mart Cumartesi günü saat 12.00'da ÇOMÜ Troia Kültür Merkezi'nde olacak tiyatro ve seminerler, 5 Mart Pazar günü yine aynı saatte Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda da sahnelenerek son bulacak. Sanal Gerçekler adlı tiyatro oyunu, 5, 6 ve 7. Sınıf öğrencileri için olacak. Seminerler ise öğretmenler ve velileri kapsayacak. Gestaş, ücretsiz olan tiyatro ve seminer etkinliğine tüm öğrencileri ve velileri davet etti.