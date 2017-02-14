14.02.2017 09:28:46

Gestaş'tan depremzedelere giyim yardımı

Depremzede vatandaşlara yapılan yardımlar çığ gibi büyürken Çanakkale'nin denizcilik şirketi Gestaş, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda giyim yardımında bulundu. Gestaş personeli, Yukarıköy ve çevre köylerdeki depremzedelere mont ve bot dağıttı, fazlası ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edildi

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Depremzede vatandaşlara yapılan yardımlar çığ gibi büyürken Çanakkale'nin denizcilik şirketi Gestaş, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda giyim yardımında bulundu. Gestaş personeli, Yukarıköy ve çevre köylerdeki depremzedelere mont ve bot dağıttı, fazlası ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edildiÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşanan, 6 Şubat'tan bu yana irili ufaklı boyutlarda devam eden depremlerin yaraları yavaş yavaş sarılırken ilin denizcilik şirketi Gestaş, depremzedelere giyim yardımında bulundu. Özellikle çocukların kaban ve bot ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Gestaş, depremden zarar gören köylerdeki vatandaşlara giyecek yardımı yaptı. Giyim yardımları depremden en fazla hasar gören Yukarıköy ve civarı köydeki çocuklara iletilirken fazlası da ihtiyaç halinde dağıtılmak üzere Çanakkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın depolarına koyuldu.Depremin ilk gününden itibaren bölgeye yapılan yardımlar, aradan 1 hafta gibi bir süre geçmesine rağmen azalmadan devam ederken Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda depremzedelerin yardımına koştu. Cuma günü ve Pazartesi günü olmak üzere iki günde yardımlar Gestaş personeli tarafından Yukarıköy ve çevre köylerdeki depremzede çocuklara ulaştırıldı; büyük bir kısmı da ihtiyaç halinde muhtaç sahibi depremzedelere verilmek üzere ilgililere teslim edildi.Giyim yardımlarına bizzat katılan Gestaş personeli, zor günler geçiren vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti; özellikle çocuklara yönelik yapılan yardımlar, minik depremzedelerin yaralarını biraz olsun sarmış oldu. Çanakkale Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın görevlileriyle birlikte ihtiyaç sahipleri tek tek belirlenirken kaldıkları konteynerlerde ziyaret edilen depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenildi.