27.02.2017 16:03:15

GESMEK Korosundan kulakların pasını silen konser

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GESMEK Korosu Gebzelilere konser verdi.

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Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GESMEK Korosu Gebzelilere konser verdi.Gebze Belediyesi kültür sanat etkinliklerim devam ediyor. Etkinlikler kapsamında GESMEK Korosu Ünal Dursun şefliğinde muhteşem bir konsere imza attı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen konsere, Gebzeli Türk Halk Müziği severler büyük ilgi gösterdi. GESMEK Korosu'nun solo ve koro seslendirdiği parçalardaki performansları, müzik severlerden tam not aldı.Konser sonunda GESMEK Korosunun performansı Gebzeli müzik seferler tarafından uzun süre alkışlandı.