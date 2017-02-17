17.02.2017 11:50:49

Germenciklilerden Başkan Akın'a proje teşekkürü

Germencik'te Belediye Başkanı Ümmet Akın, vaat ettiği projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ederken, vatandaştan Başkan Akın'a teşekkür geliyor.

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Germencik'te Belediye Başkanı Ümmet Akın, vaat ettiği projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ederken, vatandaştan Başkan Akın'a teşekkür geliyor.İstasyon mahallesinde bulunan ve 2016 yılının ekim ayında açılışı gerçekleşen düğün salonu için mahalle halkı Başkan Akın'a mahallelerine verdiği önem ve ilgiden dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdi.Göreve geldiği günden sonra Germencik için değişimi başlatan Başkan Akın'a İstasyon Mahallesi halkı 'Belediye binasının buraya gelmesi bizlerinde işine yaradı. Mahallemiz gözde bir mahalle oldu' diyor. Özellikle yapılan görüşmelerde Vatandaş 'Mahallemize gelen hizmeti görmemezlikten gelemeyiz, yollarımız yapıldı ve Düğün Salonu da mahallemize ayrı bir renk kattı. Düğün salonunun içerisinde bulunduğu park uzun zamandır mahalleye sıkıntı veren bir alandı. Şimdi ise çocukların oyun alanı, büyüklerinde çaylarını içebileceği sohbet edebileceği bir park haline geldi.' Dedi.İstasyon Mahallesi sakinlerinden Bayram Ali Bacaksız ile yaptığımız görüşmede Başkan'a teşekkürlerini sunan Bacaksız 'mahallemizin yolları çok büyük sıkıntıydı, Başkanımız sağ olsun bu sıkıntıya hemen el attı. Düğün Salonu ve park için ayrıca teşekkür ediyoruz. Mahalleli parktan da, düğün salonundan da yollardan da oldukça memnun. Allah Kendisinden Razı olsun mahallemiz sayesinde uzun süre sonra hizmet gördü' dedi.2017 yılı içerisinde planlanan ve yapımına başlanan bir çok proje ise bitme aşamasına gelirken, Başkan Akın'ın Germencik ve mahallelerinde söz verdiği projeler için çalışmalar ise devam ediyor.