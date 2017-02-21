21.02.2017 09:23:12

Germencikli muhtar ve esnaflar Rektör Bircan'ı ziyaret etti

Germencik ilçesinde görevli mahalle muhtarları ve ilçe esnafı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti.

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Germencik ilçesinde görevli mahalle muhtarları ve ilçe esnafı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, muhtarlar ve esnaflarla bir süre sohbet etti.ADÜ Germencik Meslek Yüksekokulu'nun açılmasındaki desteklerinden dolayı Rektör Bircan'a teşekkür eden Germenckikli muhtar ve esnaflar, okulun Germencik ilçesine kalifiye eleman kazandıracağını ifade ederek aynı zamanda Germencik ekonomisine sağlanacak katkıdan dolayı da memnuniyetlerini belirtti.