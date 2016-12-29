29.12.2016 09:07:50

Germencik Belediyesi miniklerle buluşmaya devam ediyor

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri kapsamında Ömer Faruk Yıldırımın yönettiği ve Aydın Çocuk Tiyatrosu tarafından sergilenen 'Sevgi Tohumları' tiyatrosu öğrencilerle 3 ayrı seansta sahnelendi.

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Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri kapsamında Ömer Faruk Yıldırımın yönettiği ve Aydın Çocuk Tiyatrosu tarafından sergilenen "Sevgi Tohumları" tiyatrosu öğrencilerle 3 ayrı seansta sahnelendi.Pedagojik danışman Adnan Menderes Üniversitesi Uzman Klinik Psikoloğu Nilay Konduz Kutbay'ın tavsiye ettiği Sevgi Tohumları Oyunda; Anaokul ve ilkokul çocuklarına, yaşamlarında sevgiyle her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini anlatmaktadır. Yaklaşık yedi yüz çocuğun izlediği, eğitici olduğu kadar eğlenceli de olan oyun, müzik ve dekoruyla güzel bir atmosferi çocuklarla buluşturarak, keyifli saatler yaşattı.