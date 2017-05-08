SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Germencik 2. Kültür ve Sanat Çalıştayı başladı
09.05.2017 14:24:45

Germencik 2. Kültür ve Sanat Çalıştayı başladı

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen Kültür ve Sanat Çalıştayının ikincisi kent meydanında yapılan organizasyon ve kokteyl ile açıldı.

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen Kültür ve Sanat Çalıştayının ikincisi kent meydanında yapılan organizasyon ve kokteyl ile açıldı.

Ege Sanat Platformu üyesi sanatçılarının katıldığı çalıştayda, 7'den 70'e herkes için etkinlikler 3 gün boyunca sürecek. 3 gün boyunca çeşitli yarışmalarla da Germencik'lilere süprizler hazırlayan Ege Sanat Platformu Üyeleri Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'a teşekkür ettiler. Sanatçılar 'Geçtiğimiz yıl çok güzel bir atmosfer ile karşılaştık. Bu yılda çalıştayımızın amacına ulaşması için buradayız. Başkanımız üzerine düşeni fazlasıyla şimdiden yaptı. 3 gün boyunca görevi artık biz devraldık. Çalıştay Germencik için hayırlı olsun' dediler.

Çalıştayın açılışında Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy, Germencik Milli eğitim Müdürü Nuri Yardımcı, idari erkan ve Germencik Belediyesi birim amirlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve okullardan gelen öğrenciler katıldı.

Kırım Tatarı ünlü ressam Hülya Gülmez'den kaymakam ve başkan Akın'a hediye

Kırım Tatarı ünlü ressam Hülya Gülmez, Başkan Akın'a Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın selamını getirdiğini söyledikten sonra Germencik Kaymakamı Ayhan Işık'a Türk Bayrağı hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Başkan Akın, sanatçı Nurettin Ataman'ın maket belediye hizmet binasını inceledi

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın çalıştayda sanatçıların eserlerini ziyaret ederken, Belediye Hizmet Binasının minyatür halini işleyen sanatçı Nurettin Ataman'a yaptığı bu çalışmadan dolayı teşekkür etti. Bir süre bu minyatür maketi inceleyen Akın eser hakkına bilgileri Ege Sanat Platformu Sanatçısı Nurettin Ataman'dan aldı.

Başkan Akın 'Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimizi çalıştayımızın Germencik için hayırlı olmasını diliyorum. Yaptığımız çeşitli etkinliklerle Sanatı ve Sanatçıyı Gelişmeye açık olan Germencik ile buluşturmaya devam edeceğiz. Kıymetli öğretmenlerimiz ve hemşerilerimiz adına buraya gelerek katılım sağlayan Sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Kültür Sanat Çalıştayı Germencik için hayırlı olsun. 3 gün boyunca tüm vatandaşlarımızı Kent Meydanı Kültür Evi önüne davet ediyorum' dedi.

Germencik 2. Kültür Sanat Çalıştayı 11 Mayıs'a kadar Germencik Kent Meydanında ziyaretçilerini bekliyor olacak.
    YORUM YAZ
Reina iddianamesi tamamlandı
Reina iddianamesi tamamlandı
Reina gece kulübünde yaşanan saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı.
09.05.2017 13:59:58
Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarını kundakladı
Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarını kundakladı
Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yaklaşık 30 aracı kundakladığı bildirildi.
09.05.2017 13:48:36
Bahçeli: Pelikan kuşları gibi davrananlar...
Bahçeli: Pelikan kuşları gibi davrananlar...
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında, 'Pelikan kuşları gibi davrananlar bizi isteseler de özümseyemezler' dedi.
09.05.2017 13:34:53
Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile anlaştı
Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile anlaştı
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), milli takım teknik direktörlüğüne Dick Advocaat'ın getirileceğini açıkladı.
09.05.2017 12:32:06
Anadolu'ya ait eser ABD'de bulundu!
Anadolu'ya ait eser ABD'de bulundu!
ABD'nin New York kentinde Anadolu'ya ait tarihi eserlerin bir sanat fuarında satışa sunulduğu ortaya çıktı.
09.05.2017 12:30:13
Kardemir Karabükspor Osmanlıspor'u tek golle geçti
Kardemir Karabükspor Osmanlıspor'u tek golle geçti
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 yendi.
09.05.2017 00:06:06
26 adrese uyuşturucu baskını
26 adrese uyuşturucu baskını
Erzurum’da polis tarafından 26 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
08.05.2017 23:55:54
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Topbaş'ın damadı Kavurmacı için yeniden tutuklama talebi!
Topbaş'ın damadı Kavurmacı için yeniden tutuklama talebi!
'TSK’da 'FETÖ' seferberliği'
'TSK’da 'FETÖ' seferberliği'
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
'Bugünün “Reis'ten çok Reisçi”leri, darbe başarılı olsaydı “Fetullah'tan çok Fetullahçı” olacaklardı'
'Bugünün “Reis'ten çok Reisçi”leri, darbe başarılı olsaydı “Fetullah'tan çok Fetullahçı” olacaklardı'
İran sınırına 'PKK duvarı'
İran sınırına 'PKK duvarı'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları