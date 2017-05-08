09.05.2017 14:24:45

Germencik 2. Kültür ve Sanat Çalıştayı başladı

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen Kültür ve Sanat Çalıştayının ikincisi kent meydanında yapılan organizasyon ve kokteyl ile açıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen Kültür ve Sanat Çalıştayının ikincisi kent meydanında yapılan organizasyon ve kokteyl ile açıldı.Ege Sanat Platformu üyesi sanatçılarının katıldığı çalıştayda, 7'den 70'e herkes için etkinlikler 3 gün boyunca sürecek. 3 gün boyunca çeşitli yarışmalarla da Germencik'lilere süprizler hazırlayan Ege Sanat Platformu Üyeleri Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'a teşekkür ettiler. Sanatçılar 'Geçtiğimiz yıl çok güzel bir atmosfer ile karşılaştık. Bu yılda çalıştayımızın amacına ulaşması için buradayız. Başkanımız üzerine düşeni fazlasıyla şimdiden yaptı. 3 gün boyunca görevi artık biz devraldık. Çalıştay Germencik için hayırlı olsun' dediler.Çalıştayın açılışında Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy, Germencik Milli eğitim Müdürü Nuri Yardımcı, idari erkan ve Germencik Belediyesi birim amirlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve okullardan gelen öğrenciler katıldı.Kırım Tatarı ünlü ressam Hülya Gülmez'den kaymakam ve başkan Akın'a hediyeKırım Tatarı ünlü ressam Hülya Gülmez, Başkan Akın'a Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın selamını getirdiğini söyledikten sonra Germencik Kaymakamı Ayhan Işık'a Türk Bayrağı hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.Başkan Akın, sanatçı Nurettin Ataman'ın maket belediye hizmet binasını incelediGermencik Belediye Başkanı Ümmet Akın çalıştayda sanatçıların eserlerini ziyaret ederken, Belediye Hizmet Binasının minyatür halini işleyen sanatçı Nurettin Ataman'a yaptığı bu çalışmadan dolayı teşekkür etti. Bir süre bu minyatür maketi inceleyen Akın eser hakkına bilgileri Ege Sanat Platformu Sanatçısı Nurettin Ataman'dan aldı.Başkan Akın 'Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimizi çalıştayımızın Germencik için hayırlı olmasını diliyorum. Yaptığımız çeşitli etkinliklerle Sanatı ve Sanatçıyı Gelişmeye açık olan Germencik ile buluşturmaya devam edeceğiz. Kıymetli öğretmenlerimiz ve hemşerilerimiz adına buraya gelerek katılım sağlayan Sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Kültür Sanat Çalıştayı Germencik için hayırlı olsun. 3 gün boyunca tüm vatandaşlarımızı Kent Meydanı Kültür Evi önüne davet ediyorum' dedi.Germencik 2. Kültür Sanat Çalıştayı 11 Mayıs'a kadar Germencik Kent Meydanında ziyaretçilerini bekliyor olacak.