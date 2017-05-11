11.05.2017 10:30:25

Geri dönüşüm sayesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Eskişehir'de yeni açılan bir iş yerinde 'hiçbir şey çöp değildir' sloganıyla 'ihtiyacın varsa al, yoksa getir' kampanyası düzenlenerek mağdur vatandaşlara yardım ediliyor.

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Eskişehir'de yeni açılan bir iş yerinde 'hiçbir şey çöp değildir' sloganıyla 'ihtiyacın varsa al, yoksa getir' kampanyası düzenlenerek mağdur vatandaşlara yardım ediliyor.Eskişehir İstiklal Mahallesi Adalar Sokakta yeni açılan bir iş yerinde, ihtiyacı olanlara yönelik bir çalışma başlatıldı. Yeni açtığı iş yerinin önüne "Özgür Dönüşüm" adını verdiği bir sepet yerleştirdi. Yardımsever vatandaşlar, kullanmadıkları eşyalarını, kıyafetlerini getirip bu sepete bırakabiliyor. Bu sayede de ihtiyaç sahipleri bu sepetten bazı gereksinimlerini karşılayabiliyor. İhtiyacı olan alsın, olmayan getirsin diyen mağaza sahibi Servet Erkan, "Biz ikinci el elbisenin, kıyafetin alım-satımını yaparken bir taraftan da eğer ihtiyacı olan varsa, onlar için istediğini, kıyafetini ve giyim konusundaki ihtiyaçlarını karşılamaya dönük, böyle bir yardımlaşma sepeti, özgür dönüşüm sepeti oluşturduk. Özgür Dönüşüm başlığı altında, hiçbir şeyin çöp olmadığına inanarak başladık. Çöp değeri, niteliği taşıyan kişilerin eskilerini, kullanılmayacak kıyafetlerini, farklı şeyler yaparak, bir şeyler takarak, bir şeyler çıkartarak bakım-onarımını yaparak, kullanılır bir hale getiriyoruz. Ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. İhtiyacı olan alıyor. İhtiyacı olmayan da getiriyor. Hiçbir şey çöp değildir. Yaklaşık 2 gündür açığız. Ve iki gün içerisinde 3-4 sepet eşya dağıtabildik. Çok büyük bir ilgi var. İnsanlar, millet de şükranla karşılıyor bu durumumuzu. Herkes, internet, sosyal medyadan ve dükkana gelerek, 'Ya benim bir ayakkabım var. Aldım ama çok giyinemedim. Ayağıma vuruyordu' diyerek onu birine verebilir miyiz diye getirdiler. Siz de bir değer, olmayan, herhangi bir mont, herhangi bir şapkanın birini soğuktan koruyacağına veya bir işine yarayacağımızı unutmamız gerekiyor. Bizim eskilerimiz bir başkasının yenisi olabilir. Biz de görevi bitmiş, tamamlanmış bir kıyafet bir başkasını heyecanlandırabilir. Ve biz bu heyecanı görebiliyoruz. O yüzden aynı heyecanı sizin de yaşamanızı istiyoruz. Eğer sizlerin de kullanmadığınız, kullanılabilinir veya tamirata bakıma ihtiyacı olan kıyafetleriniz varsa onları burada ihtiyaç sahiplerine verebiliriz" ifadelerini kullandı.Kullanmadığı eşyaları özgür dönüşüm sepetine bırakan ve bunlardan ihtiyaç sahiplerinin faydalanmasını isteyen yardımsever vatandaş Gülşah Can ise, "Yeni satış mağazası açıldı. Burada özgür dönüşüm gibi bir uygulamanın olduğunu gördüm. Ve çok mutlu oldum. Ben de eski kıyafetlerimi getirdim. Başkaları faydalanabilsin diye. Çok mutluyum. Çünkü benim kullanmadığım eşyalar, eskilerim, başkalarının yenileri oluyor. Başkaları bundan faydalanıyor. Kullanıyorlar. Kullanmadıklarını buraya getirebilirler. Her türlü eşyalarını. Biz buraya bırakırız. İhtiyacı olanlar alırlar. Birilerine faydamız olur. Onlar da mutlu olur. Biz de mutlu oluruz" diye belirtti.