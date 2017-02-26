26.02.2017 15:31:24

Gergerlioğlu'ndan imza günü

'Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı' isimli yeni kitabıyla CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarında okuyucularıyla buluşan Strateji ve İstihbarat Uzmanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, okuyucularından yoğun ilgi gördü.

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"Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı" isimli yeni kitabıyla CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarında okuyucularıyla buluşan Strateji ve İstihbarat Uzmanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, okuyucularından yoğun ilgi gördü.Strateji ve İstihbarat Uzmanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, "Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı" isimli yeni kitabıyla CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarında okuyucularıyla buluştu. İmza gününde okuyucuları ile bol bol sohbet eden Gergerlioğlu, kitabında; "Rejim mi değişiyor?", "Sistem mi geliyor?", "Ülkemiz nasıl daha iyi yönetilecek?" sorularına cevap veriyor. Kitapta, yeni anayasa ve yeni sistemle Türkiye halkının ne kazanacağı anlatılıyor.