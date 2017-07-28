29.07.2017 09:41:09

‘Gerçek FETÖ’cülere dokunulmuyor’ algısını yıkmak için harekete geçiliyor!

Ak Parti, vatandaşın aklında yer eden ‘Gerçek FETÖ’cülere dokunulmuyor’ algısının yıkılması için kolları sıvadı.

Türkiye'den Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün milletvekilleri ile yaptığı toplantıda, FETÖ ile mücadele konusunda vatandaşın şikâyetlerinin kendisine ulaştığını belirterek “Sanki üst düzey FETÖ'cülerle uğraşılmıyor da, ‘alttakilere dokunuluyor' diye bir yanlış algı söz konusu. Bu yüzde yüz böyle değilse bile, eğer vatandaş bundan şikâyet ediyorsa, demek ki bir şeyi eksik yapıyoruz. Vatandaşa kulak vermeliyiz. Bunu düzeltmemiz lazım” uyarısında bulunmuştu.

Erdoğan'ın bu uyarısı ile eş zamanlı olarak, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığında hukukçu milletvekilleri ile FETÖ davaları ve toplumdaki FETÖ algısı konusunda bir toplantı gerçekleştirildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, milletvekilleri özetle şu görüşleri dile getirdi:



“Toplumda, esas görevden alınması gereken kişiler duruyor. Tabanla uğraşılıyor algısı var. Devlet günü kurtaracak adımlar atıyor. Oysa birkaç adım ötesini görerek plan yapması gerekiyor. Devlet bu konuda plansız görünürken, örgüt planlı hareket ediyor ve algı operasyonu yapıyor. HERO yazısı bulunan tişört olayında olduğu gibi, adamın kendisi unutuldu. Şimdi HERO tişörtü giyen öğrenci veya gariban insanlar tutuklanıyor, kamuoyu da bunu tartışıyor. Tam da örgütün istediği gelişmeler yaşanıyor. Buna karşı tedbir alınması lazım. Yargılamalar uzadıkça uzadı. Bunlar uzadıkça da davalar örgüt tarafından sulandırılıyor.”



FETÖ DAVALARINA YAKIN MARKAJ!



Yazıcı başkanlığındaki toplantıda, tüm hukukçu milletvekillerinin Türkiye genelindeki FETÖ davalarını ‘Hukukçu' gözüyle takip etmeleri, ayrıca duruşmalarda yapılan savunmalar, ailelerin tepkileri, örgütün ne yapmak istediği, neyi planlandığı ve nasıl bir algı oluşturmak istediğine yönelik analizler yapılacak.



O ALGI KIRILACAK



Hukukçu milletvekillerinden gelecek tespitler dikkate alınarak, toplumdaki ‘Gerçek FETÖ'cülere dokunulmuyor' algısının yıkılması ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası belirlenecek.