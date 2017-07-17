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'Genelkurmay'da eşimi, Partigöç vurdu'
17.07.2017 09:28:44

'Genelkurmay'da eşimi, Partigöç vurdu'

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın eşi Şahnaz Aydın, eşinin 15 Temmuz gecesi darbecilerin bastığı Genelkurmay Karargâhı'nda darbeci Tuğgeneral Mehmet Partigöç tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Habertürk'ün haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminde ilk şehit Genelkurmay'da verildi. Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Salih Zeki Çolak'm Koruma Astsubayı Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, komutanın derdest edildiğini görünce silahını çekerek darbecilere karşı harekete geçti.

Darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Aydın, o gecenin ilk şehidi olarak kayıtlara geçerken, aradan bir yıl geçmesine rağmen, katilleri hâlâ tespit edilemedi.

Şahnaz Aydın, eşini darbeci Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün şehit ettiğini söyledi.

Eşinin darbecilerle girdiği çatışmada bacağından ve böbreğinden vurulduğunu belirten Aydın, otopsi raporunda tek kurşunun yazıldığını söyledi. Aydın, "Eşimin vücudunda 2 kurşun var. Harici raporda, kriminalde 2 kurşun var. Otopsi raporunda tek kurşun var" dedi.

Eşini bacağından vuran Özel Kuvvetler personelinin yüzünün olay anını içeren görüntülerde net bir şekilde görülmesine rağmen halen tespit edilemediğini vurgulayan Aydın, eşinin şehit edilmesine neden olan kurşunun ise darbeci Mehmet Partigöç'ten geldiğini belirtti. Aydın, "Eşimi şehit eden Mehmet Partigöç. Net biliyorum. İhbar aldım. Dilekçe de verdim savcılığa, işleme konulmamış" diye konuştu.

15 Temmuz gecesine ait kamera görüntülerini özel izin alarak izlediğini belirten Aydın, eşinin saat 21.44'te şehit düştüğünü söyledi. Aydın, görüntüleri şöyle anlattı:

"Eşim sağ omzunun üzerine düşerek şehit oluyor. 21.53'te ambulansa bindiriyorlar. Kuzey Nizamiye'de kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, 'Çıkaramam. Silahlarınızı almam, tutanak tutmam gerekiyor' diyor. Savcının adı yok. İddianamede de yok. Eşimin bulunduğu ambulans dışarı çıkartılırken silahlar çekilmiş, yumruklaşılmış. 11.30'da hastaneye yetiştiriliyor.  5 dakikalık yoldan bahsediyoruz. 15 Temmuz bir özgürlük mücadelesi ise şehadetiyle özgürlük meşalesini yakan şehit Bülent Aydın'dır. Darbeye ilk 'Dur' diyen kişidir. Biri emir vermedi. O fark edip müdahale etti. Cesurca. Eşimi defalarca aradık, Sabah saat 08.05'te Başkent Hastanesi'nden telefonuma cevap verildi. Gece boyunca ulaşamadık ama 'Sağ salim gelir, işinin gereğini yapar' dedik. 23 yıllık bordo bereli, Muharebe Arama Kurtarma'nm (MAK) ilk temsilcisi. O kadar atış birincilikleri olan, balıkadam, paraşüt, kayak her türlü donanıma sahip birisiydi. Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanı iken Hulusi Akar, Salih Zeki Çolak'm koruma astsubayıydı. Türkiye'nin gözbebeğinin en birincisinden bahsediyorum. Güvenmeme şansım yoktu."


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