05.02.2017 21:13:20

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ÖKHÜ-2 Komutanlığını ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Fırat Kalkanı Harekatı'nın komutasının sağlandığı ÖKHÜ-2 Komutanlığında incelemelerde bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Fırat Kalkanı Harekatı'nın komutasının sağlandığı ÖKHÜ-2 Komutanlığında incelemelerde bulundu.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kilis'te bulunan ÖKHÜ-2 Komutanlığında gerçekleştirdiği incelemelerin görüntülerini paylaştı. Görüntülere göre; askeri helikopterle bölgeye gelen Akar, komutanlıktaki yetkililerden Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi aldı.Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın icrasında büyük bir kahramanlık ve özveriyle görevlerini ifa eden personeli tebrik etti.