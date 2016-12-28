28.12.2016 20:26:31

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Malatya ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte, Malatya Valiliği, 2'nci Ordu Komutanlığı ve 7'nci Ana Jet Üs 171'nci Filo Komutanlığı karargahlarını ziyaret etti.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte, Malatya Valiliği, 2'nci Ordu Komutanlığı ve 7'nci Ana Jet Üs 171'nci Filo Komutanlığı karargahlarını ziyaret etti.Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte, Malatya Valiliği, 2'nci Ordu Komutanlığı ve 7'nci Ana Jet Üs 171'nci Filo Komutanlığı karargahlarını ziyaret ederek, 171'nci Filo Komutanlığının tüm personelini, pilotlarını icra edilen hava harekatlarında gösterdikleri üstün cesaret, feragat ve başarılarından dolayı tebrik etti, moral ve motivasyon desteğinde bulundu.