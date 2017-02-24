24.02.2017 18:49:13

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Gaziantep ve Kilis bölgesini ziyaret etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kuvvet komutanları ile birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetlemelerde bulunduğunu açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kuvvet komutanları ile birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetlemelerde bulunduğunu açıkladı.TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Şubat 2017 tarihinde, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'la birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu.Açıklamada, Akar'ın, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde Bab bölgesinin kontrol altına alınması nedeniyle, bölgede bulunan Harekat Merkezine giderek, harekata katılan tüm personele operasyonlar süresince göstermiş oldukları üstün cesaret, kahramanlık, gayret ve özveriden ötürü takdirlerini ifade ettiği belirtildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını müteakip harekata iştirak eden birlik komutanlarına bir konuşma yapan Akar; harekatta hayatını kaybeden aziz şehitlere Allah'tan rahmet, şehitlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerlere de acil şifalar dileklerinde bulundu.