09.05.2017 23:12:38

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Atina'ya gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 11'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına katılmak üzere Atina'ya gitti.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 11'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına katılmak üzere Atina'ya gitti.Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 9-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 11'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına katılmak üzere Atina'ya gitmiştir" denildi.