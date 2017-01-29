29.01.2017 14:22:11

Genelkurmay Başkanı Kardak kayalıklarında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 21 yıl önce Türkiye ile Yunanistan arasında krize sebep olan Kardak kayalıklarını ziyaret etti

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 21 yıl önce Türkiye ile Yunanistan arasında krize sebep olan Kardak kayalıklarını ziyaret etti.Bodrum'a gelen Genelkurmay Başkanı Akar, 1996'da krize neden olan Kardak'ta incelemelerde bulundu. Savaş gemisiyle kayalıklara giden Akar'a iki de hücum botu eşlik etti. Ardından helikoptere geçen Orgeneral Hulusi Akar, Kardak ve civarını bir süre de havadan kontrol etti. Akar daha sonra bölgeden ayrıldı.