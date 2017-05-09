09.05.2017 23:33:46
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Atina'ya gitti
Akar, Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılacak.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Atina'ya gitti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, 9-11 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Atina'ya gittiği bildirildi.