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Genelkurmay Başkanı Akar'dan 'yeni yıl' mesajı
31.12.2016 09:41:46

Genelkurmay Başkanı Akar'dan 'yeni yıl' mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, silahlı kuvvetlerin etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını artırmak için gayretlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, silahlı kuvvetlerin etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını artırmak için gayretlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. "Türk Ordusu olarak, şanlı tarihimizden miras aldığımız haklı onurumuz, milletimizin aydınlık geleceğine beslediğimiz sarsılmaz inancımız ve devletimizin bekası, milletimizin selameti, vatanımızın güvenliği uğrunda taşıdığımız sorumluluk bilinci içinde; milletçe köklü tarihimizde örneğine sık rastlanmayacak sıkıntılar yaşadığımız, aynı zamanda destansı mazimizin her dönemindeki kahramanlıklarımızın seçilmiş örneklerini sergilediğimiz bir yılı, geride bırakıyoruz" diyen Orgeneral Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni yılda ülkemizin ve milletimizin her alanda huzur, güven ve mutluluk içinde yaşaması temennisiyle 2017 yılını karşılıyoruz. Peygamber ocağı ordumuzun, bağrından çıktığı asil milletimize hizmetten ve aziz vatan toprakları ile necip milletimizi her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumaktan başka gayesi yoktur. Varlığını, millî birliğimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün teminatı olan değerlerimizi yaşatmaya adayan ordumuz; geride bıraktığımız yılda, şerefli üniformayı, kirli ve kanlı emellerine maske yapmaya kalkışan; asil milletimiz dışındaki karanlık odaklara uşaklık ettiği açıkça görülen bir şer, terör ve ihanet çetesinin; tarihimize kara bir leke olarak geçecek cinnetine, ihanetine şahit olmuştur. Bütün bu ihanet tablosu içinde milletine sevdalı, devletine sadık, görev ve sorumluluk şuuru yüksek gerçek TSK mensuplarının cansiperane mücadeleleri ile hainler engellenerek hızla bünyemizden temizlenmiş ve bu lekenin temizlenmesi sürecinde de milletimizin öz evladı, şanlı ordumuzun kahraman mensupları karada, denizde, havada; yurt içinde ve sınır ötesinde kendisine verilen her türlü görevi; emsaline az rastlanır bir özveri ve başarı ile yerine getirmeye devam etmiş; bundan sonra da aynı kararlılıkla görevinin başında ve milletinin emrinde olmaya azmetmiştir" ifadelerini kullandı.

"Gayretlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Silahlı Kuvvetlerin ihanet şebekelerinin kanlı kumpaslarını defettikten hemen sonra, yurt içinde terörle mücadele harekatını tam bir kararlılıkla sürdürerek terör örgütüne çok ağır darbeler indirdiğini belirten Akar, "Bir ateş çemberi içerisine çekilmek istenen bölgemizde etkin güvenlik anlayışı ve tehdidi kaynağında yok etmek maksadıyla; yurt içinde ve sınır ötesinde yuvalanarak ülkemiz, bölgemiz ve bütün dünya için tehdit olmaya devam eden terör örgütlerine karşı en somut mücadeleyi gerçekleştirmiş; böylece ülkemizin güvenliğinin yanı sıra masum bölge halklarının da kurtuluş ve güvenliği yönünde çok değerli hizmetleri yerine getirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fedakar mensupları olarak, geçtiğimiz yılda olduğu gibi 2017 yılında da; aziz milletimize canla başla hizmet etmeye, kederde ve kıvançta halkımızın daima yanında olmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasında üstümüze düşen görevleri yurt içinde ve uluslararası alanda layıkıyla yerine getirmeye; Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını artırmak için gayretlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Akar, mesajında şunları kaydetti: "Bu vesileyle, huzurun, güvenliğin, istikrar ve esenliğin vatanımızın dört bir yanında egemen olmasını; asil milletimizin daha nice yılları mutluluk içinde karşılamasını temenni ediyor; Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kararlılıkla sürdürdüğümüz Terörle Mücadele Harekatı'nda, 15 Temmuzda ve sınır ötesi faaliyetlerde şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımız, Jandarma mensuplarımız, polislerimiz ve güvenlik korucularımız başta olmak üzere; ülkemizin bekası ve milletimizin birlik, dirlik ve beraberliği uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum.

Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları, emeklileri ve onların değerli aile bireyleri ile polis, jandarma ve güvenlik korucularımızın yeni yılını kutluyor; kendilerine sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum."
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