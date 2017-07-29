29.07.2017 22:58:00

Genelkurmay Başkanı Akar'dan üs bölgesine denetim

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari Yüksekova'da Rahmo Tepe Üs bölgesini denetledi, bir askerin babasını telefonla arayarak görüştürdü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, 28 Temmuz 2017'de Hakkari Yüksekova'daki Rahmo Tepe Üs Bölgesi Denetlemeleri'ne ilişkin görüntüler paylaşıldı. Genelkurmay Başkanlığı'nca paylaşılan görüntülerde Akar'ın, vatani görevini yapan askerlerle sohbet ederken, bir askeri de babasıyla konuşturduğu görüldü. Görüntülerde, Akar'ın görüştüğü bir asker babasına ise, "Şimdi canavarla beraberiz. Bunların sayesinde vatan, millet ayakta duruyor" dediği de duyuldu.

Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da bulunduğu komutanların 28 Temmuz 2017'de Hakkari Yüksekova'daki Rahmo Tepe Üs Bölgesi Denetlemeleri'ne ilişkin görüntüleri basınla paylaştı. Görüntülerde helikopterden inen Genelkurmay Başkanı Akar'ın, bir uzman çavuşla sohbet ettiği görüldü. Daha sonra Akar, bir askerle babasını cep telefonu ile konuşturdu. Askerin, "Alo ne yapıyorsun baba. İyi baba valla ben de nöbetteyim. Genelkurmay Başkanımız yanımda baba" demesi Akar'ı gülümsetti. Daha sonra telefonu alan Akar, "Evet Servet bey nasılsınız?" diye sordu. Asker babasının "Allah razı olsun sizden. Komutanım onlar sizin evlatlarınız. Biz yaptık. Ben de 25 yıl önce oradaydım komutanım" dediği, Akar'ın "O maşallah. Sağolun. Şimdi canavarla beraberiz. Bunların sayesinde bu Vatan, millet ayakta duruyor" yanıtını verdiği görüldü. Akar'ın daha sonra siperdeki bir askerle de görüşerek, "Kaç ay oldu geleli? Az mı kaldı? Hayırlı tezkereler" dediği görüntülere yansıyor. Görüntülerde Hakkari Yüksekova'daki Rahmo Tepe Üs Bölgesi'nin çevresine ilişkin çok çarpıcı görüntüler de yer alıyor.