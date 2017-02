04.02.2017 17:55:13

Genel Sekreteri Mehmet Yaşar'dan anlamlı ziyaret

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, 2006'da terör örgütü PKK'nın Van Belediyesinin zabıta aracına düzenlediği bombalı saldırıda yaralanan Muhammet Şafi Aslan'ı ziyaret etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, 2006'da terör örgütü PKK'nın Van Belediyesinin zabıta aracına düzenlediği bombalı saldırıda yaralanan Muhammet Şafi Aslan'ı ziyaret etti.Van Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığınca Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın görevlendirilmesi sonrası genel sekreterlik görevine getirilen Mehmet Yaşar'ın eski belediye çalışanlarına yönelik 'ahde vefa' ziyaretlerisürüyor. Genel Sekreter Mehmet Yaşar, 9 Mart 2006'da Beşyol Meydanında biri zabıta memuru 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı intihar saldırısında iki gözünü ve iki bacağını kaybeden zabıta memuru Muhammed Şafi Aslan'ı unutmadı. Daire başkanları ile birlikte Aslan'ı ziyaret eden Yaşar, her zaman Aslan'ın yanında olduklarını vurguladı.Yaklaşık 27 yıldır Van Belediyesinde devlet memuru olarak görev yaptığını ifade eden Yaşar, bu süreçte kurumda birçok birimde çalıştığını kaydederek bundan sonrada kurumdaki bütün çalışanlar ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini söyledi."Makamların geçici olduğunun idrakındayım"24 Kasım 2016'da Belediye Başkan Vekili Sayın İbrahim Taşyapan tarafından Genel Sekreterlik görevine getirildiğinin altını çizen Yaşar, "Göreve geldiğim ilk günden bu güne kadar Sayın Valimizin bilgi ve birikiminden istifade ettim. Bundan sonrada istifade etmeye devam edeceğim. Ve bilinmelidir ki bugünden sonrada atanacağım hangi görev olursa o görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim. Makamların geçici olduğunun idrakındayım. Makam ve mevkiler gelip geçicidir, önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Bizlere her zaman, her konuda destek sunan Sayın Valimizden Allah razı olsun. Bizler başkan vekilliği yaptığı ilk günden itibaren Sayın Valimizden razıyız" dedi.PKK'nın 11 yıl önceki saldırısında yaralanana ve bu süreçte 36 kez ameliyat geçiren Muhammed Şafi Arslan, Genel Sekreter Mehmet Yaşar ve eski çalışma arkadaşlarının kendisini ziyaret edip hal hatır sormasının ailesini ve kendisini duygulandırdığını belirtti.