05.02.2017 16:57:57

Genel Sekreter Yaşar'dan Saray ilçesine ziyaret

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, Saray ilçesini ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, Saray ilçesini ziyaret etti.Beraberindeki İmar İşleri Daire Başkanı Azad Gültepe ve diğer teknik ekiple Saray ilçesine gelen Yaşar, burada yeni imar planının uygulanacağı alanları inceledi. Yetkililerden bilgiler alan Yaşar, bazı itirazların bulunduğunu ve yeni düzenlemelerin gerektiği yerlerin bulunduğuna dikkat çekerek, amaçlarının Saray ilçesini yaşanabilir, imarı düzgün bir ilçe haline getirmek olduğunu kaydetti. İlçelerin imar durumlarının uygulanabilir hale getirilmesiyle birlikte yeni bir atılım ve gelişim yaşanacağını dile getiren Yaşar, ilçelerin de cazibe merkezi haline gelebilmesi için imar kanununun mutlaka uygulanması gerektiğini kaydetti. Yaşar, "Saray ilçemizde de bu sorun maalesef şimdiye kadar aşılmamış. Şimdi yeni bir imar revizyon uygulaması ile Saray'ı gerçek anlamda kalkındırmaya dönük bir çalışma yapmanın gayretindeyiz. Yetkili arkadaşlarımızın verdiği bilgilere göre yeni çalışmalar hız kazanacaktır. Bazı itirazların ve yeni düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte halkımızın arsa, parsel, park ve yol sorunları da giderilecektir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Van için hizmetin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağımızı bilmenizi isterim. Amacımız Van'ımızın daha iyi gelişmelerle hak ettiği kalkınmayı yakalamasıdır" diye konuştu.