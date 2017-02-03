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Genel Sekreter Yardımcısı Yaşa; 'Önlemek ödemekten daha ucuzdur'
03.02.2017 17:23:34

Genel Sekreter Yardımcısı Yaşa; 'Önlemek ödemekten daha ucuzdur'

Uşak İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Uşak İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Burada konuşan Uşak İl Özel idaresi Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz Yaşa Türkiye'deki iş kazalarının yoğunluğuna dikkat çekti. Yaşa; " Türkiye iş kazalarında dünyada 3. sırada, Avrupa'da ise 1. sırada. Bu kazaların sadece yüzde 2'si önlenemez kaza. Önlemek ödemekten ucuzdur, hem insani olarak hem mali olarak kazalar meydana gelmeden önlemek istiyoruz" dedi.

Uşak'ta iş sağlığı ve güvenliği sektöründe hizmet veren özel bir firma tarafından İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde yaklaşık 100 kişiye , çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş sağlığı ve güvenliğinin genel kuralları ve güvenlik kültürü, işyeri temizliği ve düzeni, ergonomi, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ve ilk yardım konularında eğitim verildi.

"TÜRKİYE DÜNYADA İŞ KAZALARINDA DÜNYADA 3. SIRADA AVRUPA'DA 1. SIRADA"

Eğitim öncesi konuşma yapan Uşak İl Özel idaresi Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz Yaşa işçilerin hayatına, sağlığına, iç huzuruna verdiği önemden bahsetti. Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirten Yaşa; " Eğitimler hem iş sağlığı ile ilgili hem de iş güvenliği ile ilgili olacak. Bunu neden önemsiyoruz çünkü Türkiye dünyada iş kazalarında dünyada 3. sırada Avrupa'da 1. sırada. Bu iş kazaların niteliğine baktığımız zaman Türkiye'de günde ortalama 4 adet ölümlü kaza oluyor. 2010 yılında yapılan istatistiklere göre ortalama 4 tane ölümlü iş kazası oluyor ve günlük 240 tane iş kazası var. Bu iş kazalarının on tanesinde insanlar iş göremezlik hale geliyorlar malul oluyorlar, engelli oluyorlar. Yani günde 4 kişi ölüyor 10 kişi sakat kalıyor ve 240 tane kaza var, bu çok ciddi bir rakam." dedi.

"İŞ KAZALARININ SADECE YÜZDE 2'Sİ ÖNLEMENEZ KAZA"

İş kazalarını önlemek için ne yapabiliriz diye düşünmek gerektiğine dikkat çeken Yaşa; "Yapılan istatistik çalışmalarda görülmüş ki aslında bu kazaların sadece yüzde 2'si önlemez kaza, yüzde 50'si çok basit hamlelerle, yüzde 48'i ise sistematik hamlelerle önlenebilecek nitelikte, sadece yüzde 2'si önlemez nitelikte iş kazaları. Dolayısıyla iş sağlığı ve güveliği burada devreye giriyor. Biz personelimizin hayatına, canına, huzuruna kıymet verdiğimiz için akşam evlerine sağ salim gitmelerini istediğimiz için, kağıt üstünde değil uygulamada bir iş sağlığı ve güvenliği işi yapmak istiyoruz. Sağ olsun arkadaşlar da hızlı çalışmışlar. Arkadaşlarımız bu eğitimin Uşak'taki en yoğun katılımlı eğitimlerden biri olduğunu söylediler. Niyetimizi arkadaşların iş yerinde çalışırken olabildiğince proaktif önleme diyoruz biz buna yani kaza meydana gelmeden önlemek. Önlemek ödemekten ucuzdur. Hem insani olarak hem mali olarak kazalar meydana gelmeden önlemek istiyoruz. Bu yüzden bu eğitimlere başladık." şeklinde konuştu.

Periyodik olarak yapılacak olan eğitimler yılda 16 saat olacak şekilde devam edecek. Katılımcılar eğitim sonunda sınava tabi tutuluyor. Yeterli puanı alamayanlara yeniden eğitim veriliyor.

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