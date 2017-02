11.02.2017 14:41:55

Genel Sekreter Yalçın, A takımıyla bir araya geldi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, belediye yöneticileri ile bir araya gelerek ilin sorunları ve gelecek planlamaları konuşuldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, belediye yöneticileri ile bir araya gelerek ilin sorunları ve gelecek planlamaları konuşuldu.Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, genel sekreterlik görevine atanmasından sonra belediyenin A takımı olan genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarıyla buluştu.Tanışma toplantısında Van'ın önemli sorunlarının yanı sıra geleceğe dair yatırımlarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni Genel Sekreter Mustafa Yalçın, toplantıda 22 yıllık belediyecilik deneyimlerini ve kendi temel prensiplerini de paylaştı. Hep birlikte ekip ruhuyla Van için, Vanlı için çalışacaklarını ifade eden Yalçın, hizmet yaparken siyasi bir görüş bildirmeden sadece hizmet odaklı çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi."Birlik içersin de huzurlu bir şekilde halkımıza hizmet edeceğiz"Salı ve Cuma günleri halk toplantıları yapacaklarını kaydeden Yalçın, "Bu halk toplantılarında ilgili daire başkanlarımızda hazır bulunacak. Vatandaşın ihtiyaçlarını hantal bir yapıyla değil yerinde, acil ve heyecanlı bir yapıyla yerine getirmiş olacağız. Biz bir ekibiz. Sayın Valimizin desteği ve talimatlarıyla birlik içersinde huzurlu bir şekilde halkımıza hizmet edeceğiz" dedi."Siyaseti siyasetçilere bırakacağız"Hizmet anlamında kaybedecek vakitlerinin olmadığını belirten Genel Sekreter Yalçın, "Personel vatandaşın hizmetinde olduğunu her an fark edecek. Büyük düşünün ve projeler üretin. Tutumlu ve savurgan olmayın. Çok fazla elemanla çok iş yapılmaz. Her şeyi yeteri kadar kullanacağız. İşinizi ve imkanlarınızı da çar çur etmeyin. Kamu malıdır. Bundan önceki yönetimle veya bizden önceki yönetici arkadaşlarla alakalı görüş bildirmeyeceğiz. Siyaseti siyasetçilere bırakacağız. Ve biz hizmetimize bakacağız. Hızlı olun. Hata yapmaktan korkmayın. Tedirginde olmayın ama çalışkan olun. Van hizmete layık ve hizmet bekleyen bir yapıda. Ve şu bilinmelidir ki bu belediyeden hızlı hizmet alabilmek için tanıdık aramaya gerek yoktur. Biz hizmet için varız" şeklinde konuştu.