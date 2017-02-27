27.02.2017 14:28:47

Genel Sekreter Yalçın'a brifing

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkililerinden brifing aldı.

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Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkililerinden brifing aldı.Fen İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Yalım Eryiğit, Van'da yapımı süren çok katlı otopark, City Van AVM, hayvan barınağı ve diğer bazı yatırımlarla ilgili sinevizyon eşliğinde detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Mehmet Yalım Eryiğit ve ilgili birim müdürlerinden brifing alan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, yatırımların kente değer katması ve tüm katmanların faydalanması için gerçekleştireceklerini kaydetti. Yalçın, "Daha önce yapımı süren projelerin bir an önce tamamlanması için yoğun gayret gösteriliyor. Bundan sonra da kent için düşünülen yeni yatırımların da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Brifinge Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Muhammed Aydın, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selim Elhansu ve diğer ilgililer katıldı.