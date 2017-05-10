10.05.2017 14:52:18

Genel Sekreter Uzun'dan Beraat Kandili mesajı

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Genel Sekreter Uzun idrak edilecek olan Beraat Kandili gecesinin tüm insanlığının kurtuluşuna vesile olmasını temenni ederek, "Ramazan ayının müjdecisi olan kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili; Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Berat Kandili, yüce rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Allah'ın affına erebilmek için yaradılanı affetme günüdür. Bu gece vesilesiyle her türlü fitne ve fesattan kendimizi ayrı tutmalıyız. Bu gecede, insanların kendilerini ve yaptıklarını bir kez daha gözden geçirmesi ve sorumluluklarını hatırlaması bakımından bir fırsattır.Bu duygularla Karabüklü hemşehrilerimin ve tüm İslâm Ã‚leminin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum." dedi.