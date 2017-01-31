31.01.2017 15:08:11

Genel Sekreter Öz Adıyamanlı gaziyi ziyaret etti

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaralanan Adıyamanlı Uzman Çavuş Mustafa Özen'i ziyaret etti.

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Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaralanan Adıyamanlı Uzman Çavuş Mustafa Özen'i ziyaret etti.Genel Sekreter Erdoğan Öz, geçtiğimiz günlerde Fırat Kalkanı Harekatında yaralanan ve tedavisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam eden Uzman Çavuş Mustafa Özen'i tedavi gördüğü hastanede hastanede ziyaret etti. İdari Hizmetler Başkanı Osman Aydın ve Mali Hizmetler Başkanı İbrahim Halil Kaya, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.