28.07.2017 21:40:19

Genel Kurmay Başkanı Akar'dan Şırnak ve Hakkari'ye ziyaret

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şırnak ve Hakkari'deki askeri birliklerde denetim ve incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şırnak'ta 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar'ı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Veli Tarakçı karşıladı. Ardından Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret eden Org. Hulusi Akar Hakkari'ye geçti. Burada kendisini 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel karşıladı.