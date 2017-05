06.05.2017 18:02:37

Gençlik ve spor bayramı etkinlikleri start aldı

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen geleneksel spor organizasyonları, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Badminton Gençlik Kupası ile start aldı.Şehitkamil Bedmintonu sevdirdi19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde her yıl birbirinden farklı sportif organizasyonlarda binlerce genci buluşturan Şehitkamil Belediyesi, bu yılda 7 farklı sportif, kültürel ve sosyal etkinlikle bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak. Geleneksel hale gelen sportif organizasyonlarda geniş kitlere sporu sevdiren ve yeni branşların tanınmasına büyük olanak sağlayan Şehitkamil Belediyesi, 4. Geleneksel Badminton Gençlik Kupasında 211 genç raketi buluşturdu. 8 farklı kategoride düzenlenen organizasyonda badminton branşıyla tanışan minikler ilk defa korta çıkmanın tatlı heyecanını yaşadı.Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği içerisinde organize ettiği 4. Geleneksel Badminton Gençlik Kupası açılış seremonisinde genç raketleri yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenleyecekleri 7 farklı organizasyonla gençlerle buluşacaklarını ifade etti. Özkeçeci, açıklamasında şunları söyledi:"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi olarak yüzme şampiyonaları, basketbol şampiyonaları, gençlik yürüyüşleri, geleneksel oyun etkinlikleri ve gençlik konseri etkinlikleri düzenleyeceğiz. 7 farklı etkinlikte binlerce gencimizi misafir ederek onlarla birlikte bayram coşkusunu yaşayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 4. Geleneksel Badminton Gençlik Kupasında 8 farklı kategoride 211 sporcumuz yarışacak. Badminton branşında yaptığımız çalışmalar neticelerini veriyor. Her geçen yıl bu branşta faaliyet gösteren lisanslı sporcu sayısının arttığını, yine farklı vesilelerle düzenlenen şampiyonlara katılım oranın yükseldiğini ifade edebiliriz. Bu konuda büyük emekler veren başta Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilciğimize ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum."4. Geleneksel Badminton Gençlik Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Ziya Koyuncu, Şehitkamil Belediyesinin büyük destekleriyle 4 yıllık bir süre zarfında badminton branşının çocuk ve genç yaştaki öğrencilerden büyük ilgi gördüğünü belirtti. Koyuncu, "4. Geleneksel Badminton Gençlik Kupasını büyük bir coşku ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Organizasyona her yaş grubundan ve her kesimden büyük ilgi var. Şehitkamil Belediyemizin büyük destekleriyle branşımız 4 yıllık sürede büyük ivme kazandı. Badmintona olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu vesile ile camiamıza her alanda büyük destekler veren Şehitkamil Belediyemize, Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.