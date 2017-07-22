22.07.2017 10:16:01

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 'Bu ülkeye olimpiyat yakışır'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Olimpiyatlara ev sahipliği yapma arzusu hep içimizde var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü bu ülkeye olimpiyat yakışır' açıklamasında bulundu.

Türk sporunu dünyada hak ettiği yere getirmeyi amaçladıklarını belirten Osman Aşkın Bak, olimpiyat oyunlarını düzenlemek istediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Akif Çağatay Kılıç'tan devralan Bak, Kılıç'ın görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

Osman Aşkın Bak konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bir bayrak değişimi oldu. Kendisi çok eski bir dostum. Bakanımız güzel işler yaptı. Biz de tabii Türk sporunun içerisinde uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapmış bir kişi olarak bu sorumluluğu en iyi şekilde gerçekleştirmek için çalışacağız. Samsun'daki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, gerçekten çok büyük bir organizasyon. Başta Akif Çağatay Kılıç olmak üzere organizasyonun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

"YENİ BAŞARILARA İHTİYACIMIZ VAR"

Türk sporunda son dönemdeki tesisleşme hamlesine dikkati çeken Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tesislerin içerisinde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmemiz gerek. Yeni başarılara ihtiyacımız var. 2020 Tokyo Olimpiyatları önümüzde. Ev sahipliğini kazanamadık ama inşallah Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ortaya koyacağı performansla güzel bir netice elde edecek. Atılan tohumlar var. Bu tohumları yeşertmek gerekiyor. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi projesinin sonuçları gelmeye başladı. Geleceğimiz çok parlak. Her zaman olimpiyatlara ev sahipliği yapma isteğimiz var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü bu ülkeye olimpiyat yakışır."