06.05.2017 19:43:58

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

'Türkiye genelinde bu yıl Bakanlık olarak amatör kulüplerimize 26 milyon liranın üzerinde olan desteğimizi başlattık'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Türkiye genelinde bu yıl Bakanlık olarak amatör kulüplerimize 26 milyon liranın üzerinde olan desteğimizi başlattık." dedi.

Bakan Kılıç, yaklaşık 5 milyon liraya mal olan Şanlıurfa'daki Yenice Spor Kompleksi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte gençlere ve sportif tesislere son 2 yılda 1 milyon liradan fazla yatırım yaptıklarını söyledi.

Bakanlık olarak 17'si tamamlanmış, 92 milyon lira değerindeki 22 tesisin Şanlıurfa'ya kazandırıldığını anlatan Kılıç, daha büyük projelere ilişkin de hazırlık çalışması yaptıklarını dile getirdi.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını vurgulayan Bakan Kılıç, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde bu yıl Bakanlık olarak amatör kulüplerimize 26 milyon liranın üzerinde olan desteğimizi başlattık. Bakanlık olarak son 5 yılda 1 milyon 600 bin lira civarında maddi desteği sadece Şanlıurfa'daki amatör kulüplerimize sağlamış durumdayız. Gençlik çalışmalarımızda şehirler arası ziyaretlerin önemini bildiğimiz için Şehirler ve Kültürler Projemizi yürütüyoruz. Daha fazla gencimizin ülkemizin farklı vilayetlerinden, batısından, kuzeyinden, güneyinden illerimizi yerinde görmeleri bizim için önemlidir. Böylece aramızdaki muhabbeti yoğunlaştırmış olacağız."

Bakan Kılıç, konuşmasının ardından açılışını gerçekleştirdiği kompleksi gezerek salonda eğitim alan gençler tarafından hazırlanan gösteriyi izledi.

Açılışa, Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Kasım Gülpınar, Kemalettin Yılmaztekin ve Mehmet Akyürek de katıldı.

Törenin ardından Bakan Kılıç, Şanlıurfa Müze Kompleksi'ni de ziyaret ederek, burada sergilenen eserlere ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan bilgi aldı.