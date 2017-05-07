07.05.2017 18:08:57

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Şanlıurfa'da

Bakan Kılıç, 'Evet' oylarının en yüksek çıktığı Harran ilçesinde Belediye Başkanı Özyavuz'u ziyaret etti, incelemeler yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde temaslarda bulundu.

Bakan Kılıç, konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarıyla bilinen Harran ilçesindeki ziyaretleri kapsamında, "İlk İslam üniversitesi"nin kalıntıları ve Emeviler döneminden kalma Ulu Cami'de incelemelerde bulundu, Harran Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kılıç, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'u evinde ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Harran'ın Türkiye'de "Evet" oylarının en yüksek çıktığı ilçe olduğunu belirten Bakan Kılıç, Özyavuz'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Özyavuz da Bakan Kılıç'a teşekkürlerini bildirerek, mırra takımı hediye etti.

Bakan Kılıç'ın ziyaretleri sırasında Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Kemalettin Yılmaztekin ve Kasım Gülpınar, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Harran Kaymakamı Temel Ayca hazır bulundu.

Ziyaretlerini tamamlayan Kılıç, daha sonra Şanlıurfa'dan ayrıldı.