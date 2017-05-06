06.05.2017 18:02:57

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Şanlıurfa'da

Bakan Kılıç:- 'Bu aziz millet, 16 Nisan'dan sonra seçimini doğrudan kendisinin yaptığı hükümetinin meclisindeki temsilcileriyle FETÖ'den hesabını soracak, bundan şüphemiz yok'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bu aziz millet, 16 Nisan'dan sonra seçimini doğrudan kendisinin yaptığı hükümetinin meclisindeki temsilcileriyle FETÖ'den hesabını soracak, bundan şüphemiz yok." dedi.

Bakan Kılıç, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa Temsilciliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde kadınlara pozitif pozitif ayrımcılık sağlandığını söyledi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu ile Uluslararası Boks Federasyonunun son dönemde aldığı kararlarla tesettürlü spor yapmanın önünün açıldığını hatırlatan Kılıç, benzer örneklerin diğer branşlarda da çoğalmasını beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'de partisinin iktidarı öncesi bazı çevrelerin özellikle kadın ve kız çocuklarını eğitimde geri kalacağına yönelik iddialarda bulunduğuna değinen Kılıç, AK Parti iktidarı öncesi yüzde 87 olan kızların okullaşma oranının şu anda yüzde 97'ye ulaştığına dikkati çekti.

Kadın ve erkeklere fırsat eşitliği sunduklarını anlatan Kılıç, Türkiye'nin çok önemli başarılara kadınların ve erkeklerin birlikteliğiyle ulaştığını anlattı.

- "Hesap verecekler"

Bakan Kılıç, özellikle gençlerin ve kadınların FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece de gösterdiği yoğun çaba sayesinde Türkiye'nin demokrasi zaferine ulaştığını ifade etti.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da dünyaya büyük bir ders verdiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu, FETÖ'nün yurt dışına kaçmış birtakım fedaileri o ülkelerin elinde olabilir. Ama şunu unutmayın, zalim hiç bir zaman bu dünyada hesabını vermeden öbür tarafa gitmez. Bu zalimler bunun hesabını dünyada da ahirette de verecek, biz bunların peşini bırakmayacağız. Bu ülkeye, millete ve bayrağa ihanet ettiler hesabını hem dünyada hem ahirette görecekler. Geçen yine Pensilvanya'daki bunların başı yine bela okumaya başlamış. Halen daha bu aklını, beynini her şeyini yitirmiş olan kişiye bu haine inanıyorsanız ben size daha ne diyeyim. Birisi çıkmış Amerika'da lüks içerisinde ders veriyor, bu kişi terör örgütü üyeliğinden aranıyor. Yine aynı şekilde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde arananlar da var. Bu aziz millet, 16 Nisan'dan sonra seçimini doğrudan kendisinin yaptığı hükümetinin meclisindeki temsilcileriyle FETÖ'den hesabını soracak, bundan şüphemiz yok. 15 Temmuz gecesi bu ülkeye ihaneti yaşatmak isteyenler şu anda mahkemelerde hesap vermeye zaten başladılar."

Bakan Kılıç'ın konuşmasının ardından İl Müftüsü İhsan Açık'ın okuduğu dua ile KADEM Şanlıurfa Temsilciliği açıldı.