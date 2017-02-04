04.02.2017 18:31:03

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz Kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'iin mezarını ziyaret etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz Kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'iin mezarını ziyaret etti.Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bir takım ziyaretler için Niğde'ye geldi. Bakan Kılıç, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldıktan sonra sırasıyla Niğde Valiliği, Niğde Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünde bulunan Sultan 1. Kılıçaslan kız öğrenci yurdunu, Bor Şehit Ömer Halisdemir Gençlik merkezi ziyareti sonrası Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine giderek Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'iin mezarını ziyaret etti.Mezar ziyaretinde dua eden Bakan Kılıç daha sonra Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bakan Kılıç'a Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ile protokol üyeleri eşlik etti.