26.12.2016 13:31:26

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Kılıç Van'da

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.Van Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda ve partililer tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ilk olarak Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti.Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın makamında gelişi ile ilgili açıklama yapan Bakan Kılıç, "Bakın bir süredir planladığımız bir ziyaret bugüne nasipmiş. Öncelikle Van'a gerçekten güzel bir havayla geldik. Çünkü hava çok rahat, kar yağışı yoğun olduğu için son günlerde havayı yumuşattı. İnşallah aynı şekilde çalışmalarımızla da güzel şeyler olacak. Tabii Van bizim için gerçekten önemli bir ilimiz. Hem tarihi yapısı itibarıyla, hem sosyal doku itibarıyla hem de temsil ettiği geçmişiyle her zaman mücadele gerektiğinde dik durmuş bir şehrimiz. Dolayısıyla şimdi biz ülkemiz başta sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın talimatları doğrultusunda biliyorsunuz ciddi anlamda bir milli dava mücadelesi veriyoruz. Bu dava mücadelesi ülkemizin geleceğinde çok daha iyi yerlerde olma mücadelesi. Bunu engellemek isteyenler oluyor, buna karşı durmak isteyenler oluyor bunun karşısında biz hep beraber dimdik duracağız, durmaya da devam ediyoruz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın bugün zaten sporcu genç arkadaşlarla ve STK'larla bir araya geleceğiz. Burada da bazı düşüncelerimizi sizinle paylaşacağım. Ama yatırım açısından baktığımızda gerçekten Van hem Kredi Yurtlar Kurumu yatırımları açısından, hem de sportif yatırımlar açısından iyi mesafe kat etmiş bir ilimiz. Ama sportif anlamda baktığımızda yapılabilecek daha çalışmalarımız mevcut. Bununla beraber biz ilçelerimizde yaptığımız spor salonları özellikle Türkiye Olimpiyatlarda temsil etmiş, madalya almış sporcu kardeşimiz Nur Tatar ismini verdiğimiz 5 bin kişilik spor salonumuz var. Biliyorsunuz gerçekten Türkiye'nin önemli salonlardan bir tanesi. Hem yapısı itibariyle, hem kapasitesi itibariyle onu da inşallah bugün fırsat bulunca bakacağım. Tabi bizim burada spor tesislerini en iyi şekilde kullanma zorunluluğumuz var. Burada ciddi anlamda inşa ettiğimiz halı sahalarımız var, salonlarımız var bununla beraber yüzme havuzumuz var. Van bu açıdan şanslı bir il. Ama dediğim gibi verimlilik konusunda daha iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.Van Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Taşyapan'ın büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Bakan Kılıç, "Tabi şu anda valimizin tek şapkası yok. Valimiz büyük bir sorumluluk üstlenmiş vaziyette. Bu anlamda ona da kolaylıklar diliyorum. Belediye başkanlığını görevini de götürüyor. Tabi bunu eleştirenler olabiliyor, bu eleştirenlere tek şunu söylüyorum; "seçilmişler ancak seçimle gider" doğrudur ama seçilmiş herkes kanuna kurala uymak durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kanunları vardır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü temsil eden vatandaşına yaptığı hizmetin büyüklüğüdür. Biz gücümüzü buradan alırız milletten alırız. Bu devlet millet ile birdir beraberdir ve milletine hizmet eden ancak ve ancak onun gönlünde taht kurar, onun gönlünde yer eder. Dolayısıyla bu anlamda inşallah bundan sonra Van'da ki belediye hizmetleri gerçekten daha verimli, daha düzgün işleyecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi biz de kendi alanlarımızla ilgili olarak elimizdeki imkanları daha verimli kullanma konusunda koordinasyonu sağlayacağız. Milletvekillerimizle, teşkilatımızla Vanlı hemşehrilerimizle hep beraber çok daha güzel günlere yürüyeceğiz ve Nur Tatar'ların sayısını arttıracağız. Van bu anlamda aslında potansiyeli yüksek olan bir ilimiz. Elimizdeki verilere baktığımızda sporcu anlamında gerçekten büyük bir potansiyeli var. İnşallah bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tabii bugün sizlerle de beraber olacağız. İnşallah ilerleyen saatlerdeki görüşmelerimizde farklı konulara değineceğiz. Ama ben öncelikle misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.