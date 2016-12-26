SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Kılıç Van'da
26.12.2016 13:31:26

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Kılıç Van'da

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda ve partililer tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ilk olarak Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti.

Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın makamında gelişi ile ilgili açıklama yapan Bakan Kılıç, "Bakın bir süredir planladığımız bir ziyaret bugüne nasipmiş. Öncelikle Van'a gerçekten güzel bir havayla geldik. Çünkü hava çok rahat, kar yağışı yoğun olduğu için son günlerde havayı yumuşattı. İnşallah aynı şekilde çalışmalarımızla da güzel şeyler olacak. Tabii Van bizim için gerçekten önemli bir ilimiz. Hem tarihi yapısı itibarıyla, hem sosyal doku itibarıyla hem de temsil ettiği geçmişiyle her zaman mücadele gerektiğinde dik durmuş bir şehrimiz. Dolayısıyla şimdi biz ülkemiz başta sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın talimatları doğrultusunda biliyorsunuz ciddi anlamda bir milli dava mücadelesi veriyoruz. Bu dava mücadelesi ülkemizin geleceğinde çok daha iyi yerlerde olma mücadelesi. Bunu engellemek isteyenler oluyor, buna karşı durmak isteyenler oluyor bunun karşısında biz hep beraber dimdik duracağız, durmaya da devam ediyoruz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın bugün zaten sporcu genç arkadaşlarla ve STK'larla bir araya geleceğiz. Burada da bazı düşüncelerimizi sizinle paylaşacağım. Ama yatırım açısından baktığımızda gerçekten Van hem Kredi Yurtlar Kurumu yatırımları açısından, hem de sportif yatırımlar açısından iyi mesafe kat etmiş bir ilimiz. Ama sportif anlamda baktığımızda yapılabilecek daha çalışmalarımız mevcut. Bununla beraber biz ilçelerimizde yaptığımız spor salonları özellikle Türkiye Olimpiyatlarda temsil etmiş, madalya almış sporcu kardeşimiz Nur Tatar ismini verdiğimiz 5 bin kişilik spor salonumuz var. Biliyorsunuz gerçekten Türkiye'nin önemli salonlardan bir tanesi. Hem yapısı itibariyle, hem kapasitesi itibariyle onu da inşallah bugün fırsat bulunca bakacağım. Tabi bizim burada spor tesislerini en iyi şekilde kullanma zorunluluğumuz var. Burada ciddi anlamda inşa ettiğimiz halı sahalarımız var, salonlarımız var bununla beraber yüzme havuzumuz var. Van bu açıdan şanslı bir il. Ama dediğim gibi verimlilik konusunda daha iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Taşyapan'ın büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Bakan Kılıç, "Tabi şu anda valimizin tek şapkası yok. Valimiz büyük bir sorumluluk üstlenmiş vaziyette. Bu anlamda ona da kolaylıklar diliyorum. Belediye başkanlığını görevini de götürüyor. Tabi bunu eleştirenler olabiliyor, bu eleştirenlere tek şunu söylüyorum; "seçilmişler ancak seçimle gider" doğrudur ama seçilmiş herkes kanuna kurala uymak durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kanunları vardır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü temsil eden vatandaşına yaptığı hizmetin büyüklüğüdür. Biz gücümüzü buradan alırız milletten alırız. Bu devlet millet ile birdir beraberdir ve milletine hizmet eden ancak ve ancak onun gönlünde taht kurar, onun gönlünde yer eder. Dolayısıyla bu anlamda inşallah bundan sonra Van'da ki belediye hizmetleri gerçekten daha verimli, daha düzgün işleyecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi biz de kendi alanlarımızla ilgili olarak elimizdeki imkanları daha verimli kullanma konusunda koordinasyonu sağlayacağız. Milletvekillerimizle, teşkilatımızla Vanlı hemşehrilerimizle hep beraber çok daha güzel günlere yürüyeceğiz ve Nur Tatar'ların sayısını arttıracağız. Van bu anlamda aslında potansiyeli yüksek olan bir ilimiz. Elimizdeki verilere baktığımızda sporcu anlamında gerçekten büyük bir potansiyeli var. İnşallah bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tabii bugün sizlerle de beraber olacağız. İnşallah ilerleyen saatlerdeki görüşmelerimizde farklı konulara değineceğiz. Ama ben öncelikle misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Fenerbahçe’den ’Emenike’ açıklaması
Fenerbahçe’den ’Emenike’ açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike’yle yapıldığı ileri sürülen röportajın gerçek olmadığını duyurdu.
26.12.2016 13:46:12
Samsung Galaxy A5'in 4 rengi sızdırıldı
Samsung Galaxy A5'in 4 rengi sızdırıldı
2017 model Samsung Galaxy A5'in dört renk seçeneğinin yer aldığı basın görseli sızdırıldı.
26.12.2016 13:42:12
İzmir metrosu 7 km uzatılacak
İzmir metrosu 7 km uzatılacak
İzmir Metro hafif raylı sisteminin Fahrettin Altay'dan Narlıdere İstihkam Okuluna 7,2 kilometre uzatılmasına ilişkin proje imzaya açıldı.
26.12.2016 13:32:42
Rusya uçak kurbanlarının cenazelerini arıyor
Rusya uçak kurbanlarının cenazelerini arıyor
Rusya, Savunma Bakanlığına ait uçağın Karadeniz’de düşmesiyle ilgili 3 bin kişinin katıldığı geniş çaplı bir arama operasyonu yürütüyor.
26.12.2016 13:29:59
Kırklareli'ndeki FETÖ iddianamesi kabul edildi
Kırklareli'ndeki FETÖ iddianamesi kabul edildi
Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 38'i tutuklu 81 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
26.12.2016 13:19:38
Beşiktaş sahilinde ceset bulundu
Beşiktaş sahilinde ceset bulundu
Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar bir erkeğe ait ceset buldu.
26.12.2016 13:18:51
FETÖ’nün emniyet yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün emniyet yapılanmasına operasyon
Samsun’da, FETÖ emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 emniyet amiri, 3 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru gözaltına alındı.
26.12.2016 13:15:17
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Almanlar Erdoğan'ın tehlikeli yanını yazdı
Almanlar Erdoğan'ın tehlikeli yanını yazdı
Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
Ebu Azrail'den Türkiye'ye tehdit
Ebu Azrail'den Türkiye'ye tehdit
İsrail'den görülmemiş BM hamlesi
İsrail'den görülmemiş BM hamlesi
Putin’den Ruhani’ye Halep tebriği
Putin’den Ruhani’ye Halep tebriği
Trump'ın ticaret politikaları 2017'nin en büyük riski
Trump'ın ticaret politikaları 2017'nin en büyük riski
Soylu: Bu ülkeyle oyun oynanmayacağını göstereceğiz
Soylu: Bu ülkeyle oyun oynanmayacağını göstereceğiz
Esed'in Türkmendağı'na saldırısı püskürtüldü
Esed'in Türkmendağı'na saldırısı püskürtüldü
Düşen Rus uçağıyla ilgili tedirgin eden iddia
Düşen Rus uçağıyla ilgili tedirgin eden iddia
Halid Meşal: Siz darbeyi yendiniz, biz de Siyonizmi yeneceğiz
Halid Meşal: Siz darbeyi yendiniz, biz de Siyonizmi yeneceğiz
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Ahmet Hakan: IŞİD barbarlarına karşı Diyanet şunları yapmalı
Ahmet Hakan: IŞİD barbarlarına karşı Diyanet şunları yapmalı
Halid Meşal: Siz darbeyi yendiniz, biz de Siyonizmi yeneceğiz
Halid Meşal: Siz darbeyi yendiniz, biz de Siyonizmi yeneceğiz
İsrail'den görülmemiş BM hamlesi
İsrail'den görülmemiş BM hamlesi
Abdurrahman Dilipak: Barış içinde bir arada yaşayacağız
Abdurrahman Dilipak: Barış içinde bir arada yaşayacağız
Yaz saati uygulamasına karşı rekor imza
Yaz saati uygulamasına karşı rekor imza
Abdülkadir Selvi: PKK, ABD'nin PYD'ye verdiği bombaları Türkiye'de patlatıyor
Abdülkadir Selvi: PKK, ABD'nin PYD'ye verdiği bombaları Türkiye'de patlatıyor
Ebu Azrail'den Türkiye'ye tehdit
Ebu Azrail'den Türkiye'ye tehdit
Kahire - Riyad arasındaki çatlak genişliyor...
Kahire - Riyad arasındaki çatlak genişliyor...
Karlov'u öldüren Altıntaş'ın ablası konuştu!
Karlov'u öldüren Altıntaş'ın ablası konuştu!
Bakan Arslan'dan Türk arama motoru müjdesi
Bakan Arslan'dan Türk arama motoru müjdesi

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları