25.01.2017 12:50:30

Gençlik merkezinden kan bağışı kampanyası

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerine devam eden İpekyol Gençlik Merkezi kan bağışı kampanyası düzenledi.Kampanyaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Tesisler Şube Müdürü Emrah Yaşar, Karaköprü Çadır Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Canbeyli, İpekyol Gençlik Merkezi Müdürü Müslüm Aktabur ile Gençlik Merkezi eğitmenleri, üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kampanya ile ilgili bir açıklamada bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, "İpekyol Gençlik Merkezi Müdürlüğünün Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi ile birlikte organize ettiği kan bağışı kampanyasına şahsım ve şube müdürüm ile birlikte katıldık. Bu tür sosyal projelerin her zaman destekçisi olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm personelimize, lider arkadaşlarımıza ve Gençlik Merkezi Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu tür sosyal sorumluluk gerektiren faaliyetlerimiz her zaman devam edecektir. Hepimiz aynı gemideyiz. Başka Türkiye yok. Yaşlısıyla, genciyle hep birlikte bu güzel vatanımıza, milletimize, devletimize ve bayrağımıza sahip çıkacağız" dedi.İpekyol Gençlik Merkezi Müdürü Müslüm Aktabur ise, "Kızılay Genel Merkezinin son dönemlerde ülkede yaşanan olumsuzluklar yüzünden kan stoklarının yetersiz olması beyanatı üzerine ülkemizin her yerinde olduğu gibi biz de Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledik. Amacımız sadece kulüp çalışmaları, ders yapmak değil aynı zamanda ve özellikle sosyal sorumluluk ve gönüllülük projelerinde de gençlerimizde bir farkındalık oluşturmaktır. Ahmet Yesevi Mahallesinde ikamet eden gençlerimizi ve halkımızı da bu projeye katarak hep birlikte vatana canımızda kanımızda feda olsun diyerek kan bağışında bulunduk. Kampanyamıza destek veren Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi Müdürü Buket Arvas Singan ve ekibine, tüm gençlerimize, halkımıza ve personelimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.İpekyol Gençlik Merkezi gönüllülerinden Ayşe Servettaş ve Mahmut Almas ise yaptıkları konuşmada, bir damla kanın bir can demek olduğunu ifade ederek her yıl yüzlerce kişinin kan kaybından ya da kan bulunamamasından dolayı hayatını kaybettiğini dile getirdi. Kendilerinin de bunu düşünerek İpekyol Gençlik Merkezinin düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek olduklarını ifade eden gönüllüler, kan vermenin hem kendi sağlıkları için faydalı olduğunu, hem de bir insanın canını kurtarabilmek açısından çok önemli olduğunu söyledi.