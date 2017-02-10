10.02.2017 18:30:33

Gençlik Merkezi'nin bağımlılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Afyonkarahisar Gençlik Merkezi bağımlılıklarla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliğini sürdürüyor.

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Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Afyonkarahisar Gençlik Merkezi bağımlılıklarla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliğini sürdürüyor.İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve alanında uzman akademisyen, eğitimcilerin desteği ile iki haftada bir perşembe akşamları il merkezindeki 7 okulun pansiyonunda kalan gençlere uzmanlar tarafından Gençlik Merkezleri akademi çalışmaları ve bağımlılıklarla mücadele konusunda interaktif seminerler veriliyor. Konuya ilişkin Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bağımlılıklarla mücadele konusunda Yeşilay ile işbirliği yapılarak, gençler arasında Yeşilay'ın bilinirliği ve gençlere katkısının artması destekleniyor. 9 Şubat Dünya sigarayı bırakma günü nedeniyle Yeşilay Afyonkarahisar Şubesinden Eğitimci Arif KAVAS tarafından Sahipata İmam Hatip Lisesi Pansiyonunda kalan gençler genel anlamda Bağımlılıklarla Mücadele konusunda bilinçlendirilmiş hem de Dünya Sigarayı Bırakma Günü ile ilgili kendilerine farkındalık kazandırılmıştır" denildi.