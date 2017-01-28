29.01.2017 09:57:57

Gençlik liderleri sokak hayvanlarına yem bıraktı

Muş'taki gençlik merkezi gençlik liderleri tarafından başlatılan 'Sokak Hayvanlarını Unutmuyoruz' projesi kapsamında sokak hayvanlarına yem bırakıldı.

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Muş'taki gençlik merkezi gençlik liderleri tarafından başlatılan 'Sokak Hayvanlarını Unutmuyoruz' projesi kapsamında sokak hayvanlarına yem bırakıldı.Muş'ta kar kalınlığının 2 metreyi bulması, gençlik liderlerini sokak hayvanları için harekete geçirdi. Gençlik liderleri tarafından başlatılan 'Sokak Hayvanlarını Unutmuyoruz' projesiyle kasap ve fırınlardan toplanan sakatat, buğday ve ekmekler, sokaklarda belirlenen noktalara bırakıldı. Liderler, kuşlar için özel olarak hazırladıkları yemlikleri ise ağaçların tepelerine yerleştirdi. Başlatılan projeyle ilgili bilgi veren gençlik liderlerinden Rıdvan Taşdemir, sokak hayvanları için 'Sokak Hayvanlarını Unutmuyoruz' projesini başlattıklarını söyledi. Sokak hayvanları için kasap ve fırınlardan sakatat ve buğday topladıklarını belirten Taşdemir, "Kediler, kuşlar ve köpekler için bayat ekmek topluyoruz. Bu topladığımız yiyecekleri Muş merkezde, bu zorlu hava şartlarında aç kalan hayvanların yeme, içme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanıyoruz. Temennimiz odur ki, bütün insanlar duyarlı olsun, sokaktaki hayvanları unutmasın. Bu çalışmamız zorlu hava şartları normale dönene kadar devam edecek. Haftada 2-3 defa devam ettirmeye çalışacağız. İnşallah faydalı olur" dedi.Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş ise, gençlik merkezi liderleri ve gönülleri ile birlikte sokak hayvanlarına, doğada yaşayan hayvanlara yönelik besleme amaçlı bir çalışma yaptıklarını belirterek, amaçlarının gençlere hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. İklim şartlarının zor olduğunu kaydeden Karataş, belli dönemlerde bu tür çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.