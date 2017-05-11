11.05.2017 10:16:12

Gençlik Haftası'nda Kültür ve Sanat Rüzgarı Başkent'te esecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği, Şiir Okuma ve Tiyatro yarışmalarının Türkiye Finalleri, Gençlik Haftası'nda Ankara'da ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği, Şiir Okuma ve Tiyatro yarışmalarının Türkiye Finalleri, Gençlik Haftası'nda Ankara'da ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin geleneksel sanatlara sahip çıkan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen Kültür ve Sanat Yarışmalarının son aşaması olan Türkiye Finalleri 14-18 Mayıs tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonunda yapılacak. İl ve Grup yarışmaları Ocak-Mayıs aylarında gerçekleştirilen yarışmalarda finale kalma başarısı gösteren gençler bu kez de Türkiye derecesi için performans sergileyecek.'Sahne Sırası Sende'Kültür ve Sanat Yarışmalarında ilk final, 'Sahne Sırası Sende' sloganıyla düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışması olacak. 14 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te yarı finali gerçekleştirilecek yarışmada 46 genç, Türk Halk-Sanat ve Geleneksel Türk Müziğinden eserler seslendirecek. Gençlerin performansını ünlü ses sanatçıları; Cengiz Kurtoğlu, Şükriye Tutkun ve Esat Kabakçı değerlendirecek. Yarı finalde ilk 4'e giren gençler 15 Mayıs'taki Türkiye Finaline katılma hakkı elde edecek.""Bir Şiir Bir Nefes""Bir Şiir Bir Nefes" sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlenen ve vatan sevgisi temalı şiirlerin gençlerce okunduğu Şiir Okuma Yarışmasının Türkiye Finali ise 16 Mayıs Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. 14-17/18-24 bay/bayan yaş kategorilerinde düzenlenen yarışmada 28 gencin performansını ünlü ses sanatçıları; İbrahim Sadri, Mustafa Demirci ve Nurullah Genç değerlendirecek."Hayallerini Sahneye Taşı""Hayallerini Sahneye Taşı" sloganıyla düzenlenen ve 14-29 yaş aralığındaki gençlerin ekip olarak kendi yazdıklarını oyunlarla katıldığı tiyatro yarışmasının Türkiye Finali de 18 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak. Temel değerlerimizin komedi ve dram dalında sahneye taşınacağı Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışması Türkiye Finalinde; Sivas, Hakkari, Erzincan, Kilis, Trabzon, Rize, Manisa, Bursa ve Burdur illeri yarışacak. Ekiplerin performansını ünlü sanatçılar; Hasan Kaçan, Cengiz Küçükayvaz ve Yavuz Seçkin değerlendirecek.