02.02.2017 09:32:40

Gençlere diksiyon eğitimi verilmeye başlandı

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karahisar Gençlik Merkezi Kişisel Gelişim Atölyesi bünyesinde diksiyon, hitabet eğitimleri başladı.

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Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karahisar Gençlik Merkezi Kişisel Gelişim Atölyesi bünyesinde diksiyon, hitabet eğitimleri başladı.Eğitmen, Jale Yeni Gökyer tarafından verilen eğitimlerde gençlere iyi ve güzel konuşma, hitap teknikleri, nefesin nasıl kullanılması gerektiği konusunda eğitimler verilmeye başlandı. Eğitim çalışmasına katılmak isteyen gençlerin çarşamba ve cuma günleri saat 17.00'de Karahisar Gençlik Merkezi'ne davetli oldukları aktarıldı.