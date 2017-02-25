26.02.2017 11:01:25

Gençlerden köy okullarına 15 ayda 19 kütüphane

Yarını Aydınlat Platformu gönüllüsü üniversite öğrencisi gençler, 15 ayda Türkiye'nin farklı bölgelerinde 19 köy okuluna kütüphane kurdu- Platformun kurucusu Usanmaz:- 'İlkokul öğrencileriyle oturup konuşuyoruz. Bizlere gelecek hayallerinden bahsediyorlar. Kurduğumuz kütüphanelerle kardeşlerimizin gelecek planlarına bir nebze de olsun katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize. Çok değil, bir kitapla on

SEFA MUTLU - Üniversite öğrencilerinin gönüllü çalışmaları sayesinde oluşturulan Yarını Aydınlat Platformu, 15 ayda aralarında Van, Bitlis, Muş'un yer aldığı 9 ilde 19 köy okuluna kütüphane kurdu.

Esenyurt'ta çoğunlukla yaşları 20-25 arasında değişen üniversiteli gençlerin kurduğu platform, düzenlediği etkinlikler ve hayatına dokunduğu insanlarla bilinirliğini İstanbul sınırları dışına taşıdı.

Yaşlı, fakir ve engellilerin gündelik hayatlarına bir nebze olsun farkındalık katmaya çalışan platform üyesi gençler, 15 ayda 19 köy okulunu kütüphaneye kavuşturdu.

Yarını Aydınlat Platformunun Kurucusu Volkan Usanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların evlerinde okudukları, daha sonra bir kenarda bekleyen kitapları topladıklarını belirterek, "Ayrıca kitap toplamak için okullara, iş merkezlerine stantlar kurduk. Topladığımız kitapları ilk, orta, lise ile hikaye ve roman olmak üzere ayırıyoruz." dedi.

Gittikleri okullarda çocuklar tarafından sevinçle ve ilgiyle karşılandıklarını dile getiren Usanmaz, insanlara destek olmanın önemine işaret ederek, şunları anlattı:

"Gittiğimiz okullarda ayrıca konferanslar veriyoruz. Buralarda karşılaştığımız ilginç olaylar oluyor. Konferanslar verirken, hayatta tek başıma verdiğim mücadeleyi anlatıyorum. Çocuklar neden bu tür yardımlarla uğraştığımızı merak ediyor. Bazıları boynumuza sarılarak, 'Benim de annem ve babam ayrı. Ben de sıkıntı çekiyorum.' diyenler oluyor. İlkokul öğrencileriyle oturup konuşuyoruz. Bizlere gelecek hayallerinden bahsediyorlar. Kurduğumuz kütüphanelerle kardeşlerimizin gelecek planlarına bir nebze de olsun katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize. Çok değil, bir kitapla onların hayatlarına dokunuyoruz."

Faaliyetlerin platform üyesi gönüllü gençlerin gelişimine de katkı sağladığını aktaran Usanmaz, başarılı bir ekip çalışması sergilediklerini dile getirdi.

Usanmaz, gönüllülerin çoğunu başarılı birer öğrenci olduğuna vurgu yaparak, "Maddi durumu iyi olan arkadaş sayısı çok az. Bu işi yapan insanların geçmişte yaşadıkları zorluklar var. En güzeli de gelecek için hepsinin güzel umutları ve beklentileri var. Mücadele duyguları ve vicdanları var, yürekleri var." diye konuştu.

Gelecek hedefleri hakkında da bilgiler veren Usanmaz, "Şu anda bizleri bekleyen 35 köy okulu var. Artık büyük kurumlarla irtibata geçip bu okulların da kitap, kıyafet ve eğitim materyali eksikliklerini tamamlamayı düşünüyoruz. 81 il ve 100 okula ulaşmayı hedefliyoruz. Projemize '100 bin 1 kitap' adını verdik. Buradaki '1' ise bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. İlk emri 'Oku' olduğu için bizler de bunu esas alarak bir Müslüman toplumun okuması gerektiğini düşündük." ifadelerini kullandı.

Usanmaz, geleceğin büyükleri olacak çocuklara yönelik projelere ağırlık verdiklerini anlatarak, sadece kütüphane kurmadıklarını söyledi.

Huzurevindeki yaşlılara yönelik "Manevi torun", erzak dağıtımı konusunda "İyilik kamyonu" başlıklı projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Usanmaz, engelli ve yetimler için "Gülen yüzler", ek ders ihtiyacı olanlar için ise "Aydın eğitimciler" gibi projeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

- 9 ilde 19 kütüphane

Yarını Aydınlat Platformu üyesi gençler 15 ay gibi kısa sürede 9 ilde 19 köy okuluna 40 bin kitaplık kurdu. 100 bin kitaplık hedeflerine ulaşmak için gayretli çalışmalarına devam eden gençlerin kurdukları kütüphaneler şöyle:

"Yozgat'ta Hüseyin ve Saffet Coşkun Ortaokulu, Bitlis Adilcevaz'da Hasan Atlı Ortaokulu, Bitlis Tatvan'da Bahçelievler İlkokulu, Iğdır Halfeli beldesinde Şehit Cabbar Fazıl İlkokulu, Muş Toprakkale'de 100. Yıl Toprakkale İlkokulu, Amasya Taşova'da Cumhuriyet Ortaokulu, Süleyman Bursalı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Taşova İmam Hatip Ortaokulu, Taşova İmam Hatip Lisesi, Yeşilırmak İlkokulu, Özkan Agış İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Şehit Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Şehit Adem Sezgin Yatılı Bölge Okulu, Kocaeli Darıca'da Şehit Polis Edip Zengin Anadolu Lisesi, Düzce Boğaziçi ilk ve ortaokulu, Manisa Yunus Emre'de Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu ile Van Özalp'te bir okul."