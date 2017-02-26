27.02.2017 12:54:25

Gençlerde Eskrimin şampiyonları belli oldu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2016-2017 öğretim yılı okul spor faaliyetleri Genç Erkekler ve Genç kızlar Eskrim il birinciliği final maçları oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2016-2017 öğretim yılı okul spor faaliyetleri Genç Erkekler ve Genç kızlar Eskrim il birinciliği final maçları oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte organize edilen 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı Genç erkekler ve Genç kızlar Eskrim İl Birinciliği Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda oynanan maçların ardından sona erdi. Müsabakalar sonucunda Genç Erkeklerde ve Genç kızlarda birinci Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi dereceye girmiştir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, "2016-2017 öğretim yılı okul spor faaliyetleri Genç Erkekler ve Genç kızlarda Eskrimde ilimizi temsil edecek olan takımlarımızı tebrik eder, il dışındaki maçlarda başarılar dilerim" dedi.